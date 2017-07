Schliengen Baseball, Indianergeschichten und Raftingtour

Schliengen (sas). Noch bis Montag, 17. Juli, können die Anmeldungen für den Schliengener Ferienspaß in den Briefkasten des Rathauses eingeworfen werden. Teilnehmen darf jedes schulpflichtige Kind, das in Schliengen und den Ortsteilen wohnt. Bis zu vier Veranstaltungen können ausgewählt werden, diese werden durch ein Losverfahren belegt. Die Teilnehmerkarten können ab Montag, 24. Juli, im Rathaus (Zimmer 1) abgeholt und bezahlt werden.

Im Rahmen des Ferienprogramms angeboten werden unter anderem Beachvolleyball (27. Juli) oder ein Baseball-Schnuppertag bei den Neuenburg Atomics (28. Juli). Ebenfalls am 28. Juli geht es auf abenteuerliche Entdeckertour, um mit Spaß die Natur in und um Schliengen kennenzulernen.

Am 31. Juli steht ein schöner Tag am Schluchsee an, dort wird mit einem Schiff in See gestochen und ein Schwimmbad besucht. Im Bürger- und Gästehaus wird am selben Tag mit Fachleuten der Kulturgruppe „Modellbahnbau“ und Magalie Teyssedou ein eigenes Modell einer mittelalterlichen Burg gebaut.

Kreative können sich bei einem Spiele-Nachmittag (1. und 15. August) nicht nur in Uno. Monopoly oder Kniffel messen, sondern auch T-Shirts bemalen – mit Pinseln, Stempeln oder den Füßen. Ein kreativer Vormittag ist auch am 2. August geplant, es wird gezeichnet und gebastelt.

Eine Fotoexkursion (9. August) führt mit Förster Patrick Tröndle durch den Wald um Schloss Bürgeln. Trainieren wie die Profis können die Kinder am 10. August auf dem Sportplatz in Liel. Gemeinsam werden viele Tricks beim Trainingsparcours gelernt.

Am 11. August und am 1. September steht Bogenschießen an und am 17. August ein Besuch bei der Feuerwehr. Gemeinsam geht es zur Rettungsleitstelle und Feuerwache nach Lörrach. Eine Betriebsführung bei der Bäckerei Heitzmann (22. August) steht ebenfalls auf dem Ferienprogramm.

Ein Indianerfest auf der Stelli wird am 23. August gefeiert. Es gibt ein Lagerfeuer und spannende Geschichten. Mit Händen und Füßen die Welt „begreifen“ können Kinder am 24. August. Durch Barfußgehen, Tast-, Hör-, Riech -und Schmeckversuche sollen ein paar sinnliche Stunden miteinander erlebt werden.

In kentersicheren großen Rafting-Schlauchbooten geht es auf dem Altrhein von Istein nach Bad Bellingen (29. August). Ein Hip Hop-Kurs findet am 30. August mit der Trainerin der Tanzgruppe „Law Breaker’s“ statt. Zum Abschluss werden die gelernten Tanzschritte im Rahmen einer Aufführung präsentiert.

n Das detaillierte Programm und die Anmeldeformulare sind auch im Internet unter www.schliengen.de oder im Mitteilungsblatt zu finden. Geschwisterkinder sollten ein gemeinsames Anmeldeformular verwenden, damit sie die Möglichkeit haben die gleichen Programmpunkte zu besuchen.