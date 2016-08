Einen Sommerabend wie aus dem Bilderbuch erlebten die Besucher der Schliengener Weintage am Samstag im Schlosspark. Vor der malerischen Kulisse von Schloss Entenstein und bei stimmungsvoller Beleuchtung wurde bis tief in die Nacht gefeiert. Die Gäste genossen Weine und Speisen, Musik, die lauen Temperaturen, vor allem aber auch das besondere Ambiente im Park. Von Claudia Bötsch Schliengen. Angesichts der tropischen Temperaturen tagsüber von deutlich über 30 Grad lief der Festbetrieb, der um 18 Uhr startete, zwar etwas schleppend an. Je näher der Sonnenuntergang rückte, desto mehr strömten jedoch die Gäste. Rasch war der Park gefüllt, Sitzplätze waren schnell Mangelware. Die Helfer an den Wein- und Essensständen hatten alle Hände voll zu tun, um den Andrang zu bewältigen. Neben den neun Weinbaubetrieben hatten das Landhotel Graf, der Musikverein Schliengen und die Landfrauen ihre Bewirtungsbuden aufgebaut. Markus Büchin, Mitinitiator und -organisator der Weintage, strahlte angesichts des Besucherzuspruchs. Nach der erfolgreichen Premiere 2015 erwies sich auch die zweite Auflage als Volltreffer. Zur ausgelassenen Stimmung trug auch die Coverband „Enjoy“ bei, die den Festgästen einheizte und für eine volle Tanzfläche sorgte. Die Veranstalter der neun örtlichen Weinbaubetriebe und die Gemeinde bauten auf das selbe Konzept wie bei der erfolgreichen Premiere. Zum Auftakt der dreitägigen Festveranstaltung wurde am Freitagabend zur Weinverkostung ins Bürger- und Gästehaus eingeladen. „Der Andrang war deutlich größer als im vergangenen Jahr“, bilanzierte Büchin, der insgesamt rund 240 Besucher zählte. Die hohen Temperaturen waren für eine Weinprobe zwar wieder nicht ideal; allerdings schafften die Veranstalter etwas Abhilfe, indem sie die Halle öffneten, so dass die Besucher auch draußen, bei zunehmend sinkenden Abendtemperaturen, ihren Wein genießen konnten. Samstag und Sonntag wurde im Schlosspark gefeiert. Der gestrige Festsonntag wurde mit einem sehr gut besuchten ökumenischen Gottesdienst unter freiem Himmel begonnen. Die Predigt hielt Pfarrer Gernot Schulze-Wegener. Von der katholischen Kirche wirkte Jonas Büchin vom Pfarrgemeinderat mit. Im Anschluss spielte der Musikverein Schliengen zum Frühschoppenkonzert auf. „Jeder Schattenplatz war belegt“, so Markus Büchin; die brütende Hitze am Nachmittag drückte indes etwas auf die Besucherzahlen. „Der Besuch war aber auch am Sonntag gut“, so Büchin, der sich gestern im Gespräch mit unserer Zeitung insgesamt hochzufrieden mit dem Festverlauf zeigte: „Im Vergleich zur Premiere 2015 kamen an jedem einzelnen Festtag noch mehr Besucher. Das zeigt mir: Das Fest wird angenommen.“ Begeistert äußerte sich auch Bürgermeister Werner Bundschuh: „Die Weintage sind das neue Schliengener Winzerfest.“