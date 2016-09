Schliengen (boe). Die Gemeinde Schliengen weitet die Randzeitbetreuung für Grundschüler aus: Ab dem neuen Schuljahr, das nächste Woche beginnt, wird auch die Zeit vor Unterrichtsbeginn abgedeckt. Der Gemeinderat hat dies in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die Betreuung erfolgt von 7 bis 8 Uhr in den Räumen der evangelischen Prälat-Hebel-Kirche, Bellinger Straße 12 in Schliengen und richtet sich an Erst- und Zweitklässler. Viele Eltern müssen früher zur Arbeit Für die Grundschüler der ersten und zweiten Klassen beginnt der Unterricht nämlich erst zur zweiten Stunde um 8.20 Uhr. Viele Eltern hätten jedoch das Problem, dass sie früh zur Arbeit müssten und ihr Kind nicht so lange betreuen könnten, heißt es in der Beschlussvorlage. Darauf wird nun reagiert. Betreut werden die Kinder von 7 bis 8 Uhr in den Gemeinschaftsräumen im Untergeschoss der Kirche, wo bereits die Randzeitbetreuung nach Schulschluss erfolgt. Die Eltern können ihre Kinder morgens um 7 Uhr dorthin bringen. Ein Bus, der um 7.52 Uhr ab der Bushaltestelle Blankenhorn fährt, bringt sie dann in die Grundschulen Mauchen, Liel und Niedereggenen. Für die Betreuung vor dem Unterricht müssen die Eltern 25 Euro pro Monat und Kind bezahlen. Einige Gemeinderäte bedauerten, dass solche Regelungen überhaupt nötig seien, weil beide Elternteile arbeiten müssen, um den Lebensunterhalt der Familie bestreiten zu können. Es sei eigentlich traurig, wenn den Eltern keine Zeit mehr bliebe, um ihre Kinder vor der Schule zu betreuen, meinte Barbara Theurer. Die Randzeitbetreuung ist ein freiwilliges Betreuungsangebot des Schulträgers. Sie hat die Aufgabe, Grundschüler vor dem Unterricht, montags bis freitags, von 7 bis 8 Uhr, und nach dem Unterricht, montags bis freitags, 12 bis 14 Uhr (verlässliche Grundschule), mit spielerischen und freizeitbezogenen Aktivitäten zu betreuen. Die Randzeitbetreuung steht allen Schülern der Gesamtgemeinde offen. Betreuung nach Schulschluss und in Ferien Bereits etabliert ist die Randzeitbetreuung nach Schulschluss für Grundschulkinder bis Klasse vier, die montags bis freitags von 12 bis 14 Uhr in den Räumen der evangelischen Kirche angeboten wird. Gewählt werden kann zwischen zwei, drei und fünf Tagen. Die Anmeldung gilt jedoch verbindlich für ein Schuljahr. 40 Kinder nehmen das Angebot derzeit wahr. Während der Betreuungszeit wird Mittag gegessen, und es werden Hausaufgaben gemacht, außerdem stehen Spielen und Lesen auf dem Programm. Darüber hinaus wird in den Ferien in acht von insgesamt 14 Schulferienwochen eine Ferienbetreuung von 7 bis 14 Uhr angeboten. Bringen und Abholen ist Aufgabe der Eltern – mit Ausnahme der Gruppe am Morgen, die mit dem Linienbus zu den Grundschulen fährt.