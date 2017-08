Schliengen Betrüger am Telefon

Etliche Bürger der Gemeinde Schliengen haben am Dienstagabend Anrufe von falschen Polizisten erhalten. Die Anrufe begannen kurz vor 22.30 Uhr und dauerten bis Mitternacht. Der Polizei sind bisher zehn Fälle bekannt.

Schliengen (boe). Die Anrufer gaben sich als Polizeibeamte aus und versuchten, ihre Gesprächspartner auszufragen und an Informationen über Wertsachen zu gelangen. In einem Fall zeigte es die Rufnummer 0110 an. „Die Angerufenen waren in Anbetracht der Umstände misstrauisch“, heißt es im Polizeibericht. „Sie handelten richtig und fragten kritisch nach oder legten gleich auf.“

Hinter den Anrufen steckt laut Polizei das sogenannte Call-ID-Spoofing, welches krimineller Natur ist. Hierbei wird mittels technischer Manipulation die angezeigte Nummer des Anrufers verändert. Auf dem Display des Angerufenen kann somit auch die Telefonnummer echter Polizeidienststellen erscheinen. Die Polizei rät, sich grundsätzlich von der Echtheit des Anrufers zu überzeugen, dessen Dienstelle zu erfragen und dort zurückzurufen.

In den vergangenen Monaten habe es in den Landkreisen Lörrach und Waldshut vermehrt solche Fälle des Telefonbetrugs gegeben, meinte Polizeisprecher Dietmar Ernst auf Nachfrage unserer Zeitung. Zu solchen betrügerischen Anrufen kam es am Sonntagabend auch in den Nachbargemeinden Müllheim und Auggen (wir berichteten). Hier gaben sich die Anrufer als Polizisten der Polizei Müllheim aus. Auch dort wurde die Masche erkannt und zur Anzeige gebracht.

Dietmar Ernst findet diese Betrugsmasche besonders schmutzig und perfide – weil die Bürger mit der Polizei Vertrauen verknüpfen.

Erfreulich sei, dass auch in Schliengen keiner der zehn Angerufenen auf die Kriminellen hereingefallen sei. Hier trage auch die intensive Öffentlichkeitsarbeit der Polizei Früchte. „Wir berichten über die Presse, aber auch in den sozialen Netzwerken.“ Diese Meldungen würden sich schnell verbreiten, die Leute seien dadurch gewarnt. Ernst rät generell zu einem „gesunden Misstrauen“. Wichtig sei, am Telefon „nichts Persönliches preiszugeben“. Seien es Gewohnheiten, beispielsweise wann man außer Haus ist, oder Informationen zu Wertgegenständen. „Die Polizei würde auch nie so vorgehen“, ergänzt er.

An die Täter heranzukommen, sei generell schwierig, auch wegen der technischen Manipulation. Dahinter stecke „ein ganzes Netzwerk“, so Ernst.

Wichtig sei, dass Betroffene die Anrufe umgehend der Polizei melden.