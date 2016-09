Schliengen-Eggenertal (hs). Bei der zentralen Erfassungsstation des „Obstgroßmarkts Südbaden“ (Egro) herrschte in den letzten Wochen emsige Betriebsamkeit nach einer eher flauen Kirschensaison. Außer den Erzeugern aus dem Tal und aus Liel liefern auch die Obsterzeuger aus Müllheim sowie dessen Teilorten Feldberg und Hügelheim ihre Ware hier ab. Wenngleich nach Aussage von Marktleiter Max Kaiser der Warenanteil bei Zwetschgen und Pflaumen im Schnitt unter der Marge vom Jahr 2015 liege, so sei dafür die Qualität durch das meist günstige Wetter umso besser. Dies gelte allerdings nicht für die diesjährige Kirschensaison, die unter keinem guten Stern stand. Schuld daran war, was alle Obsterzeuger wissen, das nasskalte Frühjahr, das kaum eine Blütenbefruchtung durch Bienenflug oder Windbestäubung zuließ. Auf solide Preise bei Zwetschgen und Pflaumen, so Kaiser, sei deshalb zu hoffen, denn ein derzeit gut florierender Absatz beim Egro-Umschlagstandort Vogtsburg am Kaiserstuhl lasse dies vermuten. Auch seien die Voraussetzungen besonders günstig für Mirabellen gewesen. Von diesem Sortiment traf beim jüngsten Mittwochsmarkt nochmals eine größere Sonderlieferung als bestellte Brennware ein. Einige Erzeuger aus dem Eggenertal und aus Feldberg haben rund 40 Tonnen dieser begehrten rundgelben Frucht angeliefert. Laut Kaiser sind unlängst von der mittelfrühen Zwetschgensorte „Cacaks Schöne“ rund 180 Tonnen angeliefert worden. Dies sei beeindruckend, wenngleich diese vom Markt besonders gefragte Sorte im vergangenen Jahr noch etwas mehr Menge erbrachte. Die Verantwortlichen des Erzeugergroßmarkts gehen davon aus, dass die große Nachfrage nach dieser Zwetschgen-Sorte wohl kon­stant bleiben wird. Dagegen dürfte nach Einschätzung der Fachleute die mit ihr verwandte Sorte „Cacaks Beste“, nach Behang und Qualität beurteilt, zu einem Auslaufmodel werden. Die früher hierzulande so dominierende „Bühler-Frühzwetschge“, die vor allem von heimischen Konditoreien und Hausfrauen nach wie vor geschätzt wird, hat vor allem wegen angeblicher Transportdefizite keine Marktlobby mehr. Für die 36. Kalenderwoche rechnet der Egro-Standort Eggenertal bei der viel versprechenden Neuzüchtung „Top“ mit rund 40 Tonnen. Die Hitzewelle habe deren Reifeprozess etwas verzögert, vermutet Max Kaiser. Am jüngsten Markttag kamen von dieser Sorte über 21 Tonnen Ware zusammen, die mit vier Tonnen Brennmirabellen zusätzlich einen kompletten Früchte-Großtransporter füllten. Über 50 Tonnen gab es von der neueren mittelfrühen Zwetschgensorte „Jo-Jo“ in einer Woche, während von der neuen Spätsorte „Elena“ kleinere Mengen erwartet werden. Dagegen rechnet Kaiser bei der Sorte „Presenda“ eine quantitativ gute Ernte. Beeren und rotfarbige Stachelbeeren liefern für den Egro im Eggenertal und in Feldberg drei Obstbauern. Etwa Mitte September wird nach Aussage des Marktleiters die Eggener Egro-Station ihre Pforten für die Obstsaison 2016 schließen.