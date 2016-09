Schliengen. Der Lions Club Schliengen lädt zum Benefizkonzert mit dem Verbandsjugendorchester Hochrhein (VJO) ein. Am Sonntag, 11. September, 17 Uhr, werden die jungen begabten Musiker in der Pfarrkirche St. Leodegar in Schliengen auftreten. Das Konzert steht unter dem Titel „Befreiung“. Auf dem Programm stehen neue Stücke der anspruchsvollen zeitgenössischen Blasmusik. Auch dieses Mal geht es unter verschiedenen Aspekten um das Spannungsverhältnis zwischen Gut und Böse, und um die Auflösung des Konflikts durch Befreiung und Erlösung. Die Konzertbesucher erwarten unter anderem folgende Stücke: „Angels in the Architecture“ vom amerikanischen Komponisten Frank Ticheli (Uraufführung 2009). Gespielt wird auch „Robin Hood – Prince of the Thieves” in der Filmkomposition von Michael Kamen. In „Libertadores“ feiert der junge Spanier Óscar Navarro die Freiheit des großen südamerikanischen Amazonas-Stroms und parallel dazu die großen südamerikanischen Befreier mit Simón Bolívar an der Spitze. Schließlich zeigt das Film-Medley von Charly Chaplin, dass Lachen und Komik zur Befreiung der Seele beiträgt. Das Verbandsjugendblasorchester Hochrhein besteht seit über 25 Jahren. Es ermöglicht jungen und besonders begabten Musikern, außerhalb ihrer örtlichen Musikvereine in einem sinfonischen Blasorchester anspruchsvolle Musikliteratur einzustudieren und aufzuführen. Dirigent ist der englische Hornist Julian Gibbons. Vor und nach dem Konzert wird bewirtet. Der Lions Club Schliengen wird den Reinertrag des Konzerts ungeschmälert zur Finanzierung seiner Jugendprogramme (Klasse 2000, Lions Quest) oder anderer sozialer und kultureller Projekte verwenden. n Der Eintritt kostet zehn Euro, Schüler/Studenten bezahlen fünf Euro; die Abendkasse ist ab 16 Uhr geöffnet.