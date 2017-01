Von Claudia Bötsch

Mit dem Umzug ins Eggenertal hat sich die gebürtige Münchnerin Herma Nitsche „einen Herzenswunsch erfüllt“. Die neue Heimat hat die pensionierte Kunst- und Deutschlehrerin auch zu einem ganz besonderen Scherenschnitt inspiriert.

Schliengen-Niedereggenen. In rund 20 Stunden Arbeitszeit hat sie die Dorfansicht von Niedereggenen auf 80 mal 100 Zentimetern verewigt. Dabei ist es ihr auch gelungen, den Charme des Orts einzufangen.

Das bunte Bild war ein besonderer Hingucker bei der alljährlich stattfindenden Adventsfenster-Aktion des evangelischen Frauenvereins und ist bei den Bürgern auf beachtliche Resonanz gestoßen.

„Niedereggenen aus dem Kopf nachzubilden hieß, Markantes wie die Kirche, das Pfarrhaus oder das Staffelhaus, den Bach, die Pappeln am Bach, die Brückengeländer, das alte Fachwerkgebäude an der Lindenstraße, einige typische Dachumrisse und Giebelformen sowie die gewundene Straßenführung festzuhalten“, so die 70-Jährige. Zudem habe sie das Dorf in die von Reben bewachsenen Südhänge und die von Obstbäumen gesäumten Nordhänge eingebettet, „was eben das Besondere des Eggener Tals ausmacht“.

In der Ferne ist der Kirchturm von Obereggenen zu sehen, links der neue Funkmast am Steinenkreuz, im Zen­trum der Fernsicht das immer nachts hell beschienene Blauenhaus neben dem Fernmeldeturm und rechts hinten Schloss Bürgeln.

Herma Nitsche nutzte eine schnittfeste Unterlage und einen festen schwarzen Karton. Scherenschnittpapier wäre bei der Größe von 80 mal 100 Zentimetern zerrissen. Statt einer Schere musste sie einen spitzen schmalen Cutter verwenden, um die feinen Äste von Apfel- und Kirschbäumen, die Stege in den Sprossenfenstern oder die Umrisse der Dächer herausschneiden zu können. Mit Transparentpapier, das sie hinterklebte, gab sie der Landschaft und dem Dorf die nächtliche Stimmung und die winterlich reduzierte Färbung der Felder und Wälder.

Seit fast vier Jahren lebt Herma Nitsche, die in München geboren ist und vor wenigen Tagen ihren 70. Geburtstag feierte, in Niedereggenen. Durch ihr Studium und erste Arbeitsjahre in Freiburg hat sie Land und Leute in Baden und speziell auch im Markgräflerland kennengelernt. Die Verbundenheit blieb. „Es hat mich, obwohl ich dann über dreißig Jahre in Köln gelebt habe, jedes Jahr hierher gezogen“, blickt sie zurück. Es sei kein Jahr vergangen, ohne mindestens einen längeren Aufenthalt irgendwo bei Freiburg oder im Markgräflerland.

Nach den Arbeitsjahren als Lehrerin für Deutsch und Kunst an einem beruflichen Gymnasium habe sie sich mit dem Umzug nach Niedereggenen dann einen Herzenswunsch erfüllt. Derzeit wird ihr Haus noch renoviert, wenn es fertig ist, will sie sich eine kleine Werkstatt zum Zeichnen, Malen und Arbeiten mit Ton einrichten.

Die 70-Jährige schätzt an ihrer neuen Heimat Landschaft und Menschen. „Ich bin jeden Tag glücklich darüber, solch herrliche Ausblicke zu haben“, sagt Herma Nitsche.

Und sie sei vor allem auch „dankbar dafür, offen aufgenommen worden zu sein in einer freundlichen Nachbarschaft und Dorfgemeinschaft“.

Darüber hinaus genießt sie es, im Dreiländereck „nur einen Katzensprung von Basel, Mulhouse oder Colmar entfernt zu sein“. Auch zur Schweiz habe sie seit ihrer Kindheit durch Verwandtschaft und Freundschaft eine enge Verbindung.

u Der Scherenschnitt ist noch bis 9. Januar am Haus an der Hohlebachstraße 32 zu sehen.