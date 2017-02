Schliengen (amo). Die Jüngsten des Pinot presto, die 30 aktiven „Piccolos“, haben eine bunte Revue auf die Bühne gebracht. 15 Monate Arbeit stecken hinter zwei ausverkauften Veranstaltungen, für die eine Herausforderung die Suche nach dem geeigneten Ort für die Aufführung gewesen war. Denn eine „Reise durch die Galaxie“ möchte man nicht einfach auf einer normalen Bühne mit Tageslicht aufführen.

Schließlich erklärte sich Christioph Lentz von Lentz Frings Partner bereit, sein Architektenhaus an der B 3 zur Verfügung zu stellen. Das machte die Vorbereitungen etwas umfangreicher. Nur mit großem Engagement vieler Eltern konnte dieses Projekt gelingen.

An Choreographie und Gestaltung durften die Kinder mitarbeiten. „Wir haben uns Zeit genommen“ sagt die Jugendbetreuerin Simone Penner. Das musikalische Gesamtprojekt leitete Birgit Rohne. Sie schaffte es, Gesang, Schauspiel, Technik und Musik zu einem Ganzen zu vereinen.

Zum Musical: Umspielt von galaktischer Musik leuchten im Hintergrund gleich zwei Leinwände mit Bildern aus dem All. Oma und die Enkelkinder sitzen am Rande einer Wiese und schauen in den Himmel. Umrahmt von dieser Szene nimmt das Musical den Zuschauer mit auf eine Zeitreise.

Den frechen, kleinen Sternschnuppen ist so ziemlich alles „schnuppe“. Doch vor dem bösen Schwarzen Loch, da nehmen sie sich in Acht. „Das Leben im All ist heftig und prall … und ganz unser Fall!“ So der Text im ersten Lied. Kometen, Sternschnuppen und Protagonisten des Sonnensystems, wie Saturn, Mars und Venus geben sich ein Stelldichein in dieser bunten, technisch aufwendig begleiteten Show. Das Schwarze Loch will zwar alle auffressen, aber lieber möchte es selbst ein heller Stern sein. Wenn am Ende alle Sternenbilder am Himmel leuchten, sind die Besucher verzaubert.

Als das Böse inszeniert ist das Schwarze Loch. Komet XXL stellt sich ebenfalls vor. Von seiner Reise durch die Galaxie bringt er schlechte Nachrichten. Madame Galaxia, ein 10 000 Jahre alter Stern, wird bald nicht mehr leuchten. Galaxia hat für jeden Weltraumbewohner aber noch ein Geschenk.

Der kleine Pluto bekommt das geheimnisvollste Geschenk. Eine leuchtende Kugel, die die Zukunft voraussagt. Nur das schwarze Loch hat nichts bekommen (brillant gespielt und gesungen von Jo-Ann Rohne). Es raubt Pluto die Kugel.

Gemeinsam stehen die Weltallbewohner auf der Suche nach der Kugel zusammen. Mars und Venus beeindrucken mit Solostücken – reif für die Musicalbühne.

Aufmerksam verfolgt das Publikum die Geschichte. Am Ende erfährt der Zuschauer, wie die Galaxie entstanden ist und warum die Planeten um die Sonne kreisen. Die Zukunft des Planeten Erde und der Menschen wird vorausgesagt. Um den Himmel ein wenig aufmöbeln und, damit es den kleinen Wesen auf der Erde später einmal besser geht, zeichnen die Sternschnuppen und Planeten die Sternenbilder an den Himmel. Musikalisch umrahmt, und eindrucksvoll begleitet von Bernhard Maria-Badt. Die jungen Talente zeigen beeindruckende Bühnenpräsenz.

Die Zeitreise in die Vergangenheit – lange vor Entstehung der Erde – findet zum Ende zurück auf die Wiese im Gespräch mit der Oma und den Enkeln.

Eine gelungene Premiere. Mitreißend, galaktisch, ein Erfolg für die Jugendarbeit, die in diesem Verein wichtig genommen wird.

Die Musicalwerkstatt mit den Pinot Fuocos erarbeitet gerade ihr nächstes Stück, das am 20. und 21. Oktober aufgeführt wird.