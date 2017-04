Schliengen Das Team der Dorfweihnacht sorgt auch für farbenfrohe Ostern

Nicht nur zur Weihnachtszeit ist das Organisationsteam der „Lieler Dorfweihnacht“ aktiv. Am Dienstag verwandelten einige von ihnen den Brunnen am Lieler Dorfplatz erstmals in einen farbenfrohen Osterbrunnen.

Auch Liels Kindergartenkinder leisteten ihren Beitrag. Wie Simone Meyer vom Orga-Team erzählte, habe sie weiße Kunststoffeier bestellt und an den Kindergarten weiter gegeben. Dort bemalten die Kinder die Eier mit Marmorierfarbe und schufen so viele schöne Einzelstücke.

Eine ältere Anwohnerin fand erfreut: „Die alten Bräuche sollten gepflegt werden“. Wie sie sagte, wohne sie seit 50 Jahren in Liel, in dieser Zeit sei der Dorfbrunnen nie zu Ostern geschmückt worden. Anders sah es beim nahe gelegenen Brunnen an der Abzweigung der Eggener- von der Hauptstraße aus, diesen hatten bis vor zwei Jahren die Familien Sprich und Lang geschmückt. Und nachdem das Osterbrunnen-Team seine Arbeit am Dorfbrunnen erledigt hatte, weitete es spontan seine Aktivitäten auch auf diesen Brunnen aus (siehe Foto) – die Eier hatten die beiden Familien noch eingelagert und stellten sie gern zur Verfügung.

sil / Foto: Silke Hartenstein