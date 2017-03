Schliengen Die Welt mit anderen Augen sehen

Von Dorothee Philipp

„Stark weitsichtig“ bedeutet es für einen Menschen, wenn er eine Brille der Stärke „vier Dioptrien plus“ braucht. Ums Sehen und Wahrnehmen dreht sich auch die neue Ausstellung im Wasserschloss Entenstein unter dem Titel „Dioptrien plus 4“.

Schliengen. Vier Künstler aus der Regio zeigen in der Schau gemeinsam ihre neuen Arbeiten: Klaus Eichler aus Kandern mit seinen „mikroskopischen Kunstformen der Natur“, die er nach Aufnahmen aus 10 000-fach vergrößernden Mikroskopen gestaltet und dabei die unglaublichsten organischen Strukturen findet. 100 bis 160 Stunden Arbeit stecken in jedem seiner Bilder.

Thomas W. Bossert aus Lörrach zeigt, inspiriert von Dali, Magritte und anderen Künstlern des Phantastischen Realismus, einen eigenen Surrealismus in Malerei und Zeichnungen. Dazu hat er kostbar bemalte Fundstücke aus Holz mitgebracht, die sich wie Schlüssel zu einer märchenhaften Welt anbieten.

Brigitte Rosenthal aus Niedereggenen arbeitet mit Wolle, aus der sie Filzobjekte herstellt, ein Material, das im Gegensatz zu den „männlichen“ Materialien Holz und Metall für Skulpturen eindeutig weiblich verortet ist, wie Sonia Itten in ihrer Einführung erklärte. Hier ist ein besonderer Blickfang die Arbeit „Die Zeugen“, im Halbkreis wie ein Tribunal angeordnete Filzröhren, deren Öffnungen wie Augen wirken.

Andreas Streun aus Nieder­eggenen entwirft mit seinen bildgewaltigen, großformatigen Visionen in althergebrachter Eitempera-Öl-Mischtechnik fantastische bis hochdramatische Szenerien, deren Elemente aus dem Unterbewussten heraufgestiegen zu sein scheinen.

Zur Eröffnung der Ausstellung erinnerte Wolfgang Pfeiffer als Vertreter des Bürgermeisters daran, dass das Wasserschloss schon seit vielen Jahren ein Ort der Kunst ist: Die Gemeinde habe die Idee unterstützt, „Kunst ins Schloss“ zu bringen, biete das Gebäude doch einen ansprechenden Rahmen und die Öffentlichkeit, die der Kunst guttut.

Ein neues Format haben die Ausstellungen seit 2015 bekommen, als sich das Schliengener Kunstforum gründete mit Sonja Itten, Annette Hollenwäger und Jochen Böhnert, alle drei in der Region als Kunstschaffende bekannt. Die Bevölkerung habe diese Kunstpräsentation schätzen gelernt, freute sich Pfeiffer.

Sonja Itten ging in ihrer Begrüßung zunächst auf die ungewöhnliche Dichte ein, in der die Werke gezeigt werden. Die füllen buchstäblich das ganze Rathaus, die Flure der drei Geschossebenen und den Ratssaal. „Die Bilder verstärken sich gegenseitig“, sagte Itten. Es seien durchaus keine „anderen Welten“, in die die Bilder ihre Betrachter führen, sondern die Welt selbst gesehen mit anderen Augen. „Die Kunst schafft keine andere Welt, sie sehnt sich nur nach ihr“, zitierte Itten den Philosophen Theodor W. Adorno. In diesem Sinn sei die Ausstellung ein Geschenk an die, die verstehen, es auszupacken.

Der Schliengener Künstlerkreis hat es sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur anspruchsvolle Kunst aus der Region zu zeigen, sondern das Publikum auch ein Stückweit in der Kunst der Betrachtung zu schulen, wie Sonja Itten in einem Essay darlegt. Das kann durchaus unterhaltsame und interaktive Züge annehmen. So waren die Gäste der Vernissage dazu aufgerufen, aus einem Pool mit Zetteln einen herauszufischen und sich ein Kunstwerk auszusuchen, zu dem das darauf stehende Stichwort passt. Schon bald zeigten zahlreiche Zettel, was die betreffenden Arbeiten in den anderen Betrachtern auslösten – ein intelligentes Spiel der mehrfachen Reflexion. „Sie dürfen auch lachen“, ermunterte Itten ihr Publikum. Und in der Tat vermittelt die Ausstellung neben faszinierenden, höllischen und übersinnlichen Momenten auch einiges an Humor, skurril, manchmal versteckt, manchmal offen wie beispielsweise beim „Urteil des Paris“, wo Andreas Streun einen Mann im frisch gebügelten Büro-Hemd mit zorniger Miene selbst in den Apfel beißen lässt und die drei Holden im Hintergrund von Kopf bis Fuß verschleiert eine Statistenrolle spielen. „Öffnen Sie in Ihrem Gehirn beide Dateien, Gefühl und Verstand“, ermunterte Itten das Publikum.