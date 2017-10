Schliengen Duftende Waffeln und schwungvolle Polkaklänge

Von Dorothee Philipp

Der Schliengener Markt landwirtschaftlicher Produkte „MaLaPro“ ist auch dann ein Besuchermagnet, wenn das Wetter nicht so mitspielt. Das zeigte sich am gestrigen Sonntag. Der „Marktplatz“ auf dem Gelände der Winzergenossenschaft war gut frequentiert, die Marktstände boten herbstliche Fülle im Überfluss.

Schliengen. Andere Aussteller präsentierten attraktive Herbstdekorationen, Kunsthandwerk, Keramik, handgefertigten Schmuck und selbstgemachte Leckereien wie Marmeladen, Essige, Senf, Pestospezialitäten und anderes. Der direkte Kontakt zu den Erzeugern wird von den Besuchern des „MaLaPro“ sehr geschätzt, erfährt man doch so aus erster Hand Interessantes und Wissenswertes zum Thema regionale Produktion von Lebensmitteln.

Mit dabei war wieder die Ortsgruppe des BUND Bad Bellingen-Schliengen, die mit frisch gepresstem Apfelsaft ihre Aktivitäten der Biotoppflege vorstellte. Dazu gehört schwerpunktmäßig die Pflege von Streuobstwiesen, die ein prägendes Element der Markgräfler Kulturlandschaft darstellen.

Reger Betrieb herrschte auch im Verkaufsbereich der Ersten Markgräfler Winzergenossenschaft Schliengen-Müllheim, die ihre Pforten geöffnet hatte und mit Sonderangeboten lockte.

Ein großes Plus am „MaLaPro“ ist immer auch das kulinarische Angebot von der Wurst auf die Hand bis zum schönen Sonntagessen auf Porzellan. Der Renner waren hier die Rinderkeule vom Grill und Schlachtplatte sowie das Suppenfleisch mit Kartoffeln und Meerrettich des Musikvereins. Auch die duftenden Waffeln, die das Team vom Kindergarten Schliengen backte, fanden lebhaften Absatz. Und was wäre das Ganze ohne das verlockende Angebot der Landfrauen an Kuchen und Torten? Nachdem die Musikanten der „Markgräfler Spätlese“ ihre Instrumente ausgepackt hatten und mit einer schwungvollen Polka loslegten, verzogen sich auch noch die letzten Regentröpfchen, und bald füllten sich auch die Sitzgarnituren im Freien.

Vom unbeständigen Wetter profitierten in diesem Jahr die Schliengener Einzelhandelsgeschäfte. Stöbern, anprobieren, vergleichen, shoppen und das in aller Ruhe ohne Stress – eine entspannte Angelegenheit, von denen die Besucher regen Gebrauch machten. Wetterbedingt etwas eingeschränkt war das Geschäft der Flohmarkt-Aussteller, die sonst übliche Druggete auf der Eisenbahnstraße hielt sich in Grenzen.