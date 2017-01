Von Claudia Bötsch

Die schönen Seiten des Winters sind derzeit auf Schloss Bürgeln zu erleben: Eingebettet in eine märchenhafte Schneelandschaft präsentiert sich dieser Tage das Markgräfler Kleinod. „Ich kann mir keinen schöneren Arbeitsplatz vorstellen“, sagt Melanie Vollmer (38), die seit Oktober die Schlossverwaltung von Bürgeln leitet.

Schliengen-Obereggenen. Noch ist Wintersaison auf Schloss Bürgeln, und die Führungen beschränken sich aufs Wochenende. Die neue Saison, die im März startet, naht indes mit großen Schritten: Das Programm ist schon in Druck gegangen. Ab 1. März werden dann auch wieder täglich und zu verschiedenen Zeiten Führungen angeboten.

Neben Konzerten – allein im April gibt es drei Termine – wurde ein Fokus auf Sonderführungen gelegt, „denn die werden sehr gut angenommen“, meinte Melanie Vollmer im Gespräch mit unserer Zeitung.

Für 5. März, 11 Uhr, ist eine Porzellanführung mit Thomas Hofer geplant. Am 7. Mai, 11 Uhr, widmet sich Schlossführer Hartmut Potthoff dem Thema „900 Jahre Bürgeln“. Eine Gartenführung steht am 23. Juni auf dem Programm, und am 9. Juli berichtet Wolfram Hartig zum Thema „Stifterbilder und Supraporten – Wie die Benediktinerabtei St. Blasien groß wurde“.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Serenadenkonzert mit dem Musikverein Schliengen, das am 21. Juli unter freiem Himmel stattfindet.

Für Kinder findet sich eine Akrobatik-Clown-Show mit Alex und Joschi im Programm (19. März).

Eine Veranstaltungspremiere steht schon im Februar an: Unter dem Titel „Die Liebe feiern“ lädt der Kirchenbezirk Breisgau-Hochschwarzwald Ehepaare zum Valentinstag am 14. Februar in das Barockschloss ein.

Geplant sind ein Sektem­pfang, ein Gottesdienst um 18.30 Uhr und ein Candlelight-Dinner im Gleichensteinsaal. Die Teilnahme kostet 89 Euro pro Person. Weitere Informationen und Anmeldungen bis 8. Februar unter Tel. 07633/92557013.

Zum 1. März bekommt die Schlossverwaltung auch Verstärkung: Susanne Munz wird das Team, zu dem auch Hausmeister Sepp Nunninger gehört, ergänzen. Dann wird das Büro nicht nur vormittags, sondern an einem Nachmittag in der Woche auch nachmittags besetzt sein (Mittwoch 15 bis 17 Uhr).

Sie wird die Veranstaltungsplanung übernehmen und auch an Wochenenden präsent sein. Melanie Vollmer wird indessen den Fokus wieder auf die Hochzeiten legen, außerdem ist sie für sämtliche administrative Aufgaben zuständig.

Bürgeln ist ein Mekka für Heiratswillige, berichtet die Leiterin der Schlossverwaltung. Für dieses Jahr ist das Schloss bis auf einige wenige Termine im April und ab Mitte Oktober bereits ausgebucht. An diesem Samstag werde bereits in die Hochzeitssaison gestartet, berichtet Vollmer. Geheiratet werden kann standesamtlich und kirchlich, seit geraumer Zeit können sich Paare auch unter freiem Himmel das Ja-Wort geben. Auch für 2018 liegen bereits Anfragen und Buchungen vor.

n Das Programm wird in den Rathäusern und Tourist-Informationen in der Region ausgelegt. Die Termine sind zudem abrufbar unter www.schlossbuergeln.de.