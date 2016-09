Schliengen (sih). Großes Können, jugendlicher Elan und ein anspruchsvolles zeitgenössisches Repertoire: Diese Kombination schuf ein eindrucksvolles Hörerlebnis beim bereits traditionellen Benefizkonzert des Verbandsjugendorchesters Hochrhein in Schliengen. Obwohl es der wohl letzte sommerliche Sonntag in diesem Jahr war, war die Pfarrkirche St. Leodegar nahezu voll besetzt. Auch Pater Marian ließ sich das Konzert nicht entgehen. Lions Club Schliengen Konzertveranstalter Für das junge, talentierte sinfonische Blasorchester unter Julian Gibbons musikalischer Leitung war die Aufführung von „Liberación – Befreiung“ zugleich das Abschlusskonzert der diesjährigen Tournee durch Island. Bestens eingespielt, widmeten sich die 65 jungen Musiker unter verschiedenen Aspekten dem Spannungsverhältnis zwischen Gut und Böse und der Auflösung dieses Konflikts. Das kam bei Frank Tichelis „Angels in the Architecture“ ganz besonders zum Tragen. Zur Eröffnung des expressiven Werks um den Kampf zwischen Engeln und Dämonen entführten der überirdisch anmutende Klang dreier geschwungener Whirlies und die klare Stimme von Sopranistin Ingrid Todt in himmlische Gefilde, bis erste Disharmonien den Engelsgesang störten. Immer lauter wurden die Disharmonien, mit gekonnten Crescendi, lebhaftem Stakkato und unheilvollem Grollen der Trommeln und Pauken umgesetzt. Mit dem abrupten Wechsel zu einem Psalm und einem hebräischen Friedenslied wurde fürs Erste die Ordnung wieder hergestellt – bis erneut wilde Dissonanzen einsetzten. Diese wurden langsam matter bis zur Erlösung, erst im kraftvollen Tutti, dann in Glockenklang und der Wiederkehr des reinen Engelsgesangs. Kontrastreich war auch Bert Appermonts anrührende Komposition „Colors“. Hier wurden die den vier Hauptfarben zugeschriebenen Eigenschaften in Musik umgesetzt und hier überzeugte Bianca Wagner mit ihrem differenzierten Spiel auf der Soloposaune. Fernöstlich anmutendes Flötenspiel eröffnete „Colors“ mit Gelb, der Farbe der Inspiration. Sodann ging es mit sich steigerndem Tempo und großem Nachdruck hinein in das feurige „Rot“ und rasante, leidenschaftliche Läufe der Soloposaune. Als dann beim melancholisch-getragenen mit „Blau“ die Stimmung dunkel und schwer wurde, wurde Wagners Posaunenspiel weich und warm. Zuletzt siegte beim temporeichen „Grün“ die Hoffnung, und das Publikum bedankte sich mit großem, lang anhaltendem Applaus. Großen Beifall gab es auch für Óscar Navarros „Libertadores“, das sich dem Amazonas-Strom und den großen südamerikanischen Befreiern widmete. Exotische Flötentöne, flirrende Läufe auf Xylophon und Glockenspiel, Chorgesang in der Sprache der Maya, Körperpercussion und Orchesterpassagen, die die Klänge des Urwalds in Musik umsetzten, mündeten in die rasanten Rhythmen von vier kleinen Marschtrommeln und ein fülliges Finale. Dazwischen gab es leichtere Kost mit Michael Kamens Filmmusik zu „Robin Hood – Prince of the Thieves“ und einem anspruchsvollen Medley aus Charly Chaplins Filmen. Zuletzt bedankten sich die Zuhörer mit stehenden Ovationen und ließen die Musiker erst nach zwei exzellenten Zugaben gehen. Konzertveranstalter war auch diesmal der Lions Clubs Schliengen, die Einnahmen gehen an die Kirchengemeinde, das Verbandsjugendorchester und die Jugendarbeit des Lions Clubs.