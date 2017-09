Schliengen Eine besondere Wohn-Alternative

Schliengen-Mauchen (jas). Ein Schwarzwaldmädchen mit Bollenhut grüßt, auf einem Motorroller sitzend, von der Wand des mobilen Minihauses, das auch manche Jagdtrophäe schmückt. Sonst aber beherrschen klare, zurückhaltende Formen und moderne Technik den Prototyp des „Markgräfler Tiny Houses“, den Rainer und Alexandra Wiedemann beim Dorfflohmarkt in Mauchen erstmals öffentlich vorstellten.

Ökologische Bauweise und persönliche Freiheit

Die kleinen Häuser auf Rädern sind an sich keine neue Erfindung. Bereits in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts haben Tüftler versucht, Automobilität mit gemütlichem Wohnen zu kombinieren. Beim aktuellen Trend, der aus den USA nach Europa schwappt und auch in Deutschland Anhänger findet, geht es weniger um eine Alternative zum Wohnwagen, mit dem man auf Tour geht, sondern um ein aufs Wesentliche reduziertes Wohnen, das gute Lebensqualität und ökologische Bauweisen mit finanziellen und persönlichen Freiheiten und Unabhängigkeit kombinieren soll.

Diesen Trend hat Zimmermann Rainer Wiedemann mit der Marke „Markgräfler Tiny-House“ aufgegriffen.

Beim Dorfflohmarkt gaben sich die Besucher die Türklinke des auf einem Anhänger platzierten, hölzernen Häuschens in die Hand. Die Stufen hoch und dann das ganz in Weiß gehaltene Innere inspizieren: Der Wohnbereich mit obenliegenden Schlafkojen, die moderne Kochzeile, der Sanitärbereich mit Dusche, Toilette und Waschbecken. „Einschließlich der Schlafkojen sind das 24 Quadratmeter Wohnfläche, die Familienversion für vier Personen“, erläutert Alexan­dra Wiedemann. Und eine Luxusversion obendrein – mit hochwertigen Geräten und Mobiliar, mit Fußbodenheizung und Schwedenofen.

Nutzen für Studenten und auf städtischen Grundstücken

„Für Reisen übertrieben, aber als Ferienhaus, oder wenn man für ein Jahr irgendwo hinzieht, oder als Student mit wenig Geld eine Bleibe sucht, dann ist das schon eine Alternative“, findet Marion Neugebauer, eine der vielen interessierten Besucherinnen.

Denn fast alles ist nach dem Wunsch der Kunden variabel gestaltbar, erklärt Rainer Wiedemann. „Es geht auch einfacher und kleiner“ sagt er. Ein Einsteigermodell käme auf rund 35 000 Euro – gewisse Eigenleistungen inbegriffen.

Während Jutta Schreck über den Nutzen der kleinen Häuser vor allem für Studenten und auf städtischen Grundstücken nachdenkt, begeistert Melanie Hauser die Idee, mit dem kleinen Haus auf Reisen zu gehen und es darin mal hier mal dort für eine Weile auszuhalten.

Für Johanna Laatsch könnten die mobilen eigenen vier Wände auch das Problem lösen, das viele Gemeinden – auch Mauchen – mit den Gartenhäuschen in offener Landschaft haben, die teilweise wieder zurückgebaut werden müssen. „Die Genehmigungsschwelle ist bei den mobilen Häusern niedriger, sie kann man auch wieder wegfahren.“ Man müsse aber immer die Gemeinde fragen, ob sie ein Abstellen der fahrbaren Häuser genehmigt, mahnte Wiedemann. Ansonsten setzt auch die Straßenverkehrsordnung Grenzen: ohne Sonderzulassung darf das Haus auf Anhänger nicht höher als vier und breiter als 2,55 Meter sein. Und auch nicht mehr als 3,5 Tonnen wiegen. Dann wird es ohnehin mühsam, das Gefährt durch die Gegend zu kutschieren, weiß Wiedemann.

Antwort auf den knappen Wohnraum?

Vielen Besuchern fällt spontan auch der Wohnraummangel ein: auf erschlossenen Gemeindegrundstücken können so doch ganze Mini-Siedlungen auf Zeit entstehen. Die Möglichkeit, sich an Strom, Wasser und Gas anzuschließen, bringen die mobilen Häuschen schließlich selber mit.