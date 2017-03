Von Silke Hartenstein

2016 war ein gutes Jahr für die 500 Mitglieder, davon 200 Jugendliche, zählenden Sportfreunde Schliengen (SFS). Die Damen der Spielgemeinschaft Schliengen-Neuenburg wurden Tabellenführer in der Bezirksliga, die erste Mannschaft wurde Meister in der Kreisliga C.

Schliengen. Trainer Alexander Schöpflin bleibt der ersten Mannschaft erhalten, sein Vertrag wurde verlängert. Neuer sportlicher Leiter ist Gerrit Höveler. Er stellte sich bei der Hauptversammlung vor und lobte die erste Mannschaft: „Ich seh’ da wahnsinnig Potenzial.“ MädchenfußballGut läuft es auch beim Mädchenfußball. Die C-Mädchenmannschaft wurde Vizebezirksmeister. Seit dieser Saison gibt es eine Spielgemeinschaft zwischen den Mädchenabteilungen der SFS und der Alemannia Müllheim. Zum Probetraining der SoccerGirls (SG) Müllheim/Schliengen am 3. März kam die stattliche Zahl von 37 Mädchen. Weitere Werbung für den Mädchenfußball wird bei den Soccer-Girl-Tagen in Schliengen gemacht, des Weiteren läuft in der Hebelschule eine Fußball AG mit zwölf Schülerinnen. 100 junge Fußballer und 70 junge Fußballerinnen gehören laut Vorsitzendem Werner Krause derzeit den Sportfreunden an, sie werden von 17 Trainern betreut. Weitere Sportabteilungen Zur 35 Aktive starken Volleyballabteilung der SFS gesellen sich seit 2016 auch 14 Jugendspieler. Diese Abteilung ist auch abseits des Sportplatzes sehr aktiv, mit Unternehmungen vom Spieleabend bis zum Zeltlager. Guten Zuspruch hat die Abteilung Gesundheitssport, ein Reha-Sportangebot für an Krebs erkrankte Frauen. Trainiert wird im Obergeschoss des Bürger- und Gästehauses. Der Raum sei jedoch recht laut und im Sommer warm, sagte Renate Sudhölter in Vertretung für die Leiterin Renate Wihler, daher sei die Abteilung auf der Suche nach einem anderen zentral gelegenen Trainingsraum. Wahlen Bestätigt wurden Vorsitzender Werner Krause und Jugendleiter Michael Döbelin. Ehrungen Geehrt wurden Werner Metzger (Ehrenurkunde für 60 Jahre Mitgliedschaft), Hugo Bechtold und Martin Schnepf (goldene Ehrennadel für 40 Jahre Mitgliedschaft), Dragana Prculj, Stefan Müller und Gerlinde Kammerer-Mayer (silberne Ehrennadel für 25 Jahre Mitgliedschaft). Termine Soccer-Girls-Turnier vom 29. Juni bis 2. Juli, Volleyball-Beachcup am 15. Juli, Spielfest am 23. Juli Homepages: www.soccergirls-schliengen.de und www.sportfreunde-schliengen.de