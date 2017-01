19:58 Bericht: Junger Terrorverdächtiger hatte Ramstein im Visier

Mainz - Der 17-jährige Terrorverdächtige, der am 20. Januar in Wien festgenommen wurde, hatte nach Recherchen des ARD-Magazins "Report Mainz" und des österreichischen Magazins "Falter" die US-Airbase im pfälzischen Ramstein im Visier. Er habe überlegt, dort neben einer Mülltonne eine Rohrbombe explodieren zu lassen, berichten die beiden Medien unter Berufung auf die Verhörprotokolle. Motiv soll Hass auf die USA gewesen sein. Die Anleitung für den Bombenbau hatte der junge Terrorverdächtige den Berichten zufolge im Internet gefunden.

19:54 Bericht: Deutsche Doppelstaatler dürfen in die USA einreisen

Berlin - Sogenannte Doppelstaatler müssen nach Einschätzung des Transatlantikkoordinators der Bundesregierung kein Einreiseverbot in die USA mehr fürchten. Für sie gelte das von US-Präsident Donald Trump verfügte Einreiseverbot für Bürger aus sieben überwiegend muslimischen Ländern nicht, sagte der CDU-Politiker Jürgen Hardt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland nach Gesprächen mit Vertretern des US-Außenministeriums. Zuvor hatte bereits das US-Heimatschutzministeriums mitgeteilt, das Einreiseverbot gelte nicht zwangsläufig für Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft.

19:22 Letztes Rennen vor Ski-WM: Straßer holt ersten Weltcup-Sieg

Stockholm - Skirennfahrer Linus Straßer hat zum ersten Mal in seiner Karriere ein Weltcup-Rennen gewonnen und damit auch die letzte Chance zur sportlichen Qualifikation für die Weltmeisterschaften genutzt. Beim Parallel-Slalom in Stockholm besiegte der Münchner am Abend im Finale den Franzosen Alexis Pinturault. Dritter wurde Mattias Hargin aus Schweden vor dem Briten Dave Ryding. Straßer ist der erst elfte deutsche Skirennfahrer, der ein Weltcup-Rennen gewinnen konnte.