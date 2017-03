Schliengen Förderung für Umnutzung zu Wohnraum

10:29 In Beschäftigungsaffäre nun Verfahren gegen Fillons Ehefrau

10:24 US-Abgeordnete kippen Datenschutz bei Browser-Verlauf

Washington - US-Anbieter von Internet-Zugängen sollen das Recht bekommen, ohne Zustimmung der Nutzer Informationen über besuchte Websites zu nutzen oder an die Werbebranche zu verkaufen. Nach dem Senat kippte auch das Abgeordnetenhaus ein entsprechendes Verbot der Telekom-Aufsicht FCC. Die Entscheidung tritt in Kraft, wenn Präsident Donald Trump sie unterzeichnet. Die FCC hatte Internet-Anbieter im vergangenen Herbst dazu verpflichtet, die Zustimmung der Nutzer für die Verwendung der Browser-Daten einzuholen.

09:43 US-Kinos protestieren mit "1984" gegen Trump

Los Angeles - Als Protest gegen die Regierung von US-Präsident Donald Trump wollen mehr als 180 Arthouse-Kinos in den USA am 4. April den Film "1984" zeigen. Der Film, der auf dem 1949 erschienenen gleichnamigen Roman von George Orwell basiert, werde in 165 Städten in den USA gezeigt, heißt es auf der Internetseite für die Veranstaltung. Hinter der Aktion stehen die Organisatoren des Capital City Film Festivals in Lansing im US-Bundesstaat Michigan. Auch einige ausländische Kinos wollen sich den Protesten anschließen.