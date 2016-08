Die von der BUND-Ortsgruppe gepflegten Kopfweiden am Mauchener Riedbächle leben gefährlich: Im vergangenen Jahr hatte ein Lohnunternehmer im unteren Bereich des Bachs die Weidenruten teilweise abgeschreddert, weil er meinte, damit dem Pächter der angrenzenden Wiese einen Gefallen zu tun. Jetzt hat es eine Neupflanzung im oberen Teil des Biotops getroffen. Von Dorothee Philipp Schliengen-Mauchen. Hier hatten die BUND-Mitglieder 25 dicke Weiden als Stämme gepflanzt. Jetzt sind fünf von ihnen abgestorben und stehen als struppige braune Dürrständer in der Wiese, von sieben weiteren ist nicht einmal mehr das Material vorhanden. Meineke: Das Pflanzen war eine Mordsarbeit Die BUND-Ortsgruppe, die die insgesamt rund 200 Kopfweiden jeden Spätwinter mit viel Aufwand und vielen freiwilligen Helfern zurückschneidet, ist sauer. Als Verursacher des Schadens steht der Landwirt im Visier, dessen Wiese an das Biotop angrenzt. „Das Pflanzen war eine Mordsarbeit“, sagt die Biologin Sigrid Meineke, die das Biotopvernetzungsprogramm der Gemeinde Schliengen seit Jahren betreut. Die Geschäftsführerin des Landschaftserhaltungsverbands Landkreis Lörrach kennt sich aus, nicht nur mit der Natur und ihren Bedürfnissen, sondern auch mit den Regeln und Förderprogrammen, die solche Pflegeprojekte begleiten. Die abgestorbenen Weiden wurden vermutlich mit dem Schlepper angefahren, mit dem der Landwirt nicht nur seine, sondern auch die Nachbarwiese gemäht hat. Dabei sind die jungen Wurzeln abgerissen. Eigentlich hat die Gemeinde mit einem Landschaftspfleger einen Vertrag zur Betreuung des Grundstücks geschlossen, dieser hatte das Mähen aber dem Nachbarn überlassen, weil dieser zu wenig Heu für seine Pensionspferde hatte. „Ich habe ja versucht, die Bäume wieder festzudrücken“, rechtfertigt sich der Bauer im Gespräch mit unserer Zeitung. Aus dem Bach habe er Wasser geholt und sie angegossen, ein paar würden auch schon wieder austreiben. Leider aber nicht oben, wo sie später einen „Kopf“ bilden sollten, sondern von unten, wie sich bei einem kurzen Ortstermin zeigte. Es ist nicht das erste Mal, dass der Landwirt mit dem Biotop in Konflikt kommt, einmal hat sein Lohnunternehmer aus Versehen ein Stück der Wiese umgebrochen, ein andermal landete Dünger auf der Wiese, zwar nur Mist, der aber für ein Feuchtbiotop trotzdem schädlich ist. Alles nur unglückliche Umstände" Und was ist mit den sieben fehlenden Bäumen" Das sei er nicht gewesen, beteuert der Bauer. Er vermutet, dass es im Dorf Leute gibt, die sich von einigen der BUND-Mitglieder geärgert fühlen und jetzt „zurückärgern“. „Und das Ganze soll dann mir in die Schuhe geschoben werden“, schimpft er. Müll abgelagert und abgefackelt Die Gemeinde hat zwar von einer Anzeige abgesehen, jetzt aber ein Machtwort gesprochen und dem Landwirt schriftlich mitgeteilt, dass er das Grundstück künftig nicht mehr zu betreten, geschweige denn selbst zu nutzen habe. Sollte er sich nicht an das Verbot halten, folge eine Strafanzeige. „Natürlich werde ich das Gemeindegrundstück nicht mehr betreten“, sagt der Bauer. Aber für das, was andere darauf anstellen, könne er nichts. Und da sei man in Mauchen nicht zimperlich: Überall auf der Gemarkung könne man Müllhaufen besichtigen, wo die Leute die Überreste von Umbauten oder Scheunenabrissen abgeladen haben. Einer davon liegt direkt auf einem Acker, den er gepachtet hat, um Luzerne auszusäen, Altholz mit Nägeln und anderen Resten von Baumaterial. In der Nähe des Bachs zeigt er eine Feuerstelle, wo regelmäßig Hausmüll abgefackelt wird. Die verkohlten Reste sprechen Bände. Und auch im Bächle selbst finden die Freiwilligen bei ihren winterlichen Einsätzen regelmäßig Müll vom leeren Farbeimer bis zum Gartenstuhl. So treffen sich im idyllischen Riedbachtal Welten: Auf der einen Seite die, die wenig Verständnis haben für kleinteilige Biotope, die man mit den großen Landmaschinen nicht mehr bewirtschaften kann und die keine Skrupel haben, Müll aller Art an verschwiegenen Plätzen zu entsorgen. Und auf der anderen Seite die, die sich für die Pflege der Weiden und des Feuchtbiotops mit seinen Schilfbeständen einsetzen, um den hier vorkommenden Tier- und Pflanzenarten das Überleben zu erleichtern. „Der Frust summiert sich halt“, sagt Sigrid Meineke. Einige der BUND-Gruppe wollen nicht mehr. „Jetzt ist das Maß voll“, sagt ein Mitglied. Dann müsse man halt den „Vollpfosten“ das Feld überlassen.