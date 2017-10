Schliengen Gefährliches Überholmanöver

Schliengen. Wegen eines gefährlichen Überholmanövers ist es in Schliengen beinahe zu einem Unfall gekommen. Ein weißes Mercedes-Cabrio soll am Donnerstag kurz vor 20 Uhr auf der B 3 am Schliengener Berg gefährlich überholt haben, so dass ein VW-Fahrer nur durch Ausweichen und eine Vollbremsung einen Unfall vermeiden konnte. Der Mercedes wollte den VW und einen davor fahrenden BMW überholen, als ein roter Lastwagen entgegenkam, weshalb der Mercedes-Fahrer den Überholvorgang abbrechen musste. „Auf Höhe des VW zog der Mercedes wieder rein und gefährdete diese Insassen erheblich“, heißt es im Polizeibericht. Der Mercedes sei weiter in Richtung Bad Bellingen gefahren.

Der Polizeiposten Markgräflerland ermittelt und sucht Zeugen. Insbesondere die Fahrer des BMW und des roten Lkws werden gebeten, sich zu melden (Kontakt 07626/97780-0).