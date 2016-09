Veranstaltungen durchführen, Spenden sammeln und geeignete Projekte zur Förderung finden: Auch in diesem Jahr war der „Freundeskreis Schloss Bürgeln“ bisher in allen Richtungen tätig. Das geht aus einer Pressemitteilung des „Benefizclub zur Hilfe von Kultur und Menschen in Not“ hervor. Schliengen-Obereggenen. Seit Jahren vom Verein unterstützt wird die Kinderklinik des Elisabethenkrankenhauses Lörrach. Auch dieses Jahr erhält sie vom Verein finanzielle Mittel, die es ihr ermöglichen, Klinikclowns zu engagieren, „damit die jungen schwerkranken Kinder ihre Krankheit für kurze Zeit vergessen können und das Gefühl der Freude und Zuversicht nicht verlieren“, wie es von Vereinsseite heißt. Dr. Marcus Schories vom Freundeskreis hat einen Betrag von 1800 Euro an Professor Fahnenstil übergeben. Alleinerziehender Mutter in Not geholfen Geld floss auch im Bereich Integration. Ein Sprachkurs für Migranten aus Syrien, der am arabischen Institut der Universität Freiburg stattfindet, wird vom Verein mit 1500 Euro gefördert, womit man vielen Flüchtlingen ermögliche, rasch die deutsche Sprache zu erlernen. Darüber hinaus hat der Benefizclub eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern unterstützt – 1000 Euro wurden gespendet, um eine Notlage zu überbrücken. Des Weiteren erhält auch das „Pino-Presto“-Jugendprojekt des Mauchener Chors eine 500-Euro-Spende. In der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sieht der Freundeskreis „eine wichtige kulturelle und soziale Aufgabe“, wie es in der Pressemitteilung heißt. Insektenhotels durch BUND Auch im Bereich Umwelt war der Verein aktiv. Der Freundeskreis hat sechs „Insektenhotels“ für die Gemeinde Schliengen gespendet. Diese wurden von der BUND-Ortsgruppe Schliengen-Bad Bellingen besorgt und nach Absprache in den einzelnen Ortsteilen aufgestellt, so bei der Schule in Liel, im Schlosspark vom Wasserschloss Ententstein, auf Schloss Bürgeln sowie bei der Schule in Niedereggenen, dem Kindergarten Obereggenen und in Mauchen. Soziales und kulturelles Engagement stehen beim Freundes im Fokus. Der Verein ist aber auch darüber hinaus tätig. Einen öffentlichen Beitrag möchte der Club einmal pro Jahr durch eine größere Veranstaltung unter dem Titel „Forum Schloss Bürgeln“ leisten. Information und Weiterbildung Die vierte Auflage steht in wenigen Tagen an, das Forum wird jedes Jahr unter der Federführung von Markus Moritz erarbeitet. Unter dem Titel „Intelligentes Wohnen“ werden diesmal die neuen Möglichkeiten in und um das Haus vorgestellt. Die Infoveranstaltung findet am Mittwoch, 14. September, 19 Uhr, auf Schloss Bürgeln statt. Die Bevölkerung ist eingeladen. In den Vorträgen von vier Referenten geht es um das Thema des modernen Wohnens und wie die Digitalisierung unsere Wohnwelt verändert. Eingegangen wird auf neue technische Verfahren auf der Basis vernetzter, fernsteuerbarer Geräte und Installationen. Forum Schloss Bürgeln und Firmenbesuch Der Verein blickt in seiner Pressemitteilung zudem auf einen Firmenbesuch zurück. So organisierte Mitglied Ralph Schöpflin, Inhaber einer Malerfirma in Lörrach, eine Werksbesichtigung des weltweit tätigen Farben- und Fassadenherstellers Sto. Mit dem Bus ging es nach Stühlingen, dem Hauptstandort der Firma. Die Werksführung gewährte Einblicke in die Herstellung der Baumaterialien für Außen- und Innenräume sowie deren Veränderung durch die heutigen umweltverträglichen Materialien und Produktionsweisen. Eine weitere Veranstaltung fand auf Schloss Bürgeln statt. Mitglied und Geschäftsführer der Ersten Markgräfler Winzergenossenschaft, Wolfgang Grether, organisierte unter dem Titel „Winzersekt trifft Champagner“ eine Vergleichsprobe der Produkte Winzersekt, Champagner, Prosecco und Winzersecco. Ausführlich erfuhr der Verkoster Herkunft, Machart und die jeweiligen Besonderheiten der doch unterschiedlich hergestellten Erzeugnisse.