14:16 Vogelgrippe nun auch in Rheinland-Pfalz nachgewiesen

Mainz - Das gefährliche Vogelgrippe-Virus H5N8 ist erstmals auch in Rheinland-Pfalz nachgewiesen worden. Zwei tot aufgefundene Reiherenten in Koblenz und am Laacher See im Kreis Ahrweiler hätten es in sich getragen, teilte das rheinland-pfälzische Umweltministerium mit. Die Probe eines dritten toten Vogels habe vom bundesweit zuständigen Friedrich-Loeffler-Institut auf der Insel Riems nicht ausgewertet werden können. Damit wurde das Virus nun in allen Bundesländern außer dem Saarland registriert.

14:13 Studie: Übergewicht schlägt sich im Erbgut nieder

München - Zu viele Kalorien, zu viele Pfunde - das lagert sich auf Dauer nicht nur auf den Hüften ab, sondern schlägt sich auch im Erbgut nieder. Ein erhöhter Body-Mass-Index (BMI) und damit Übergewicht führe zu sogenannten epigenetischen Veränderungen an fast 200 Stellen des Erbguts. Das ergab eine in dem Fachmagazin "Nature" veröffentlichte internationale Studie unter Mitarbeit des Helmholtz Zentrums München. Die Epigenetik betrifft nicht den tatsächlichen DNA-Code, sondern die längerfristige Regulation verschiedener Gene. Der Lebensstil kann hier direkten Einfluss ausüben.

14:03 Fall Janina: Schütze muss wegen Mordes 12,5 Jahre in Haft

Bamberg - Der Mann, der in der vergangenen Silvesternacht die elfjährige Janina erschoss, ist wegen Mordes zu zwölf Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Der 54-Jährige habe den Eltern den unwiederbringlichen Verlust ihres Kindes zugefügt, sagte der Vorsitzende Richter Manfred Schmidt in seiner Urteilsbegründung am Landgericht Bamberg. In der Neujahrsnacht hatte der Verurteilte im Dorf Unterschleichach in Unterfranken mit einem Revolver in die Nacht geschossen und dabei die elfjährige Janina tödlich getroffen. Sie hatte in einer Gruppe auf der Straße gefeiert.

12:53 Medien: Fingerabdrücke von Amri sollen an Lkw sein

Berlin - An der Fahrertür des Lasters, der am Montag in einen Berliner Weihnachtsmarkt gerast war, sollen nach Informationen von "Süddeutscher Zeitung", NDR und WDR Fingerabdrücke des Tatverdächtigen Anis Amri gefunden worden sein. Der "Berliner Zeitung" zufolge soll es auch am Lenkrad entsprechende Spuren geben. Aktuell wird nach dem 24-jährigen Tunesier europaweit gefahndet. Bei dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt waren zwölf Menschen getötet und rund 50 zum Teil lebensgefährlich verletzt worden.

12:51 Von der Leyen ruft zu entschlossenem Kampf gegen Terror auf

Masar-i-Scharif - Nach dem Anschlag in Berlin hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen bei einem Besuch in Afghanistan zum entschlossenen Kampf gegen den Terror aufgerufen. "Sie stehen dafür ein, dass wir uns nicht unterkriegen lassen vom Terror, dass wir uns wehren, gegen diejenigen, die die Menschen terrorisieren", sagte sie vor Soldaten auf einem Weihnachtsmarkt im Feldlager von Masar-i-Scharif. Die ganze Weltgemeinschaft müsse entschieden gegen den Terror vorgehen, sei es in Europa, im Nahen Osten, in Afrika oder auch in Afghanistan.