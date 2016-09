Die Baumaßnahmen sind soweit abgeschlossen, die Stundenpläne stehen: Die Hebelschule Schliengen ist für das neue Schuljahr gerüstet, machen Rektor Andreas Schlageter und der neue Konrektor Peter Tanner im Gespräch mit unserer Zeitung deutlich. Von Claudia Bötsch Schliengen. Insgesamt sind 520 Schüler gemeldet. Auf die Grundschule entfallen 206 Kinder, die an den drei Grundschul-Außenstellen in Mauchen, Niedereggenen und Liel unterrichtet werden. An der Gemeinschaftsschule (Klasse fünf bis neun) sind 274 Schüler gemeldet, dazu kommen 40 Schüler in der zehnten Klassenstufe (Werkrealschule). Der Sekundarbereich ist grundsätzlich zweizügig, mit Ausnahme der achten Klasse (dreizügig), der Grundschulbereich dreizügig. Wie rasant sich die Schülerzahlen in den vergangenen Jahren entwickelt haben, macht ein Blick in die Statistik deutlich. Zum Schuljahr 2008/09 wurden gerade einmal knapp 350 Schüler an der Hebelschule gezählt. Der Umschwung gelang durch das neue pädagogische Konzept; die Hebelschule war 2012 eine der ersten Schulen im Land, die den offiziellen Titel Gemeinschaftsschule erhielten. Baumaßnahmen Auch mit der Lehrerversorgung ist man zufrieden. „Es gibt keine Stunden, die nicht besetzt sind“, sagt Peter Tanner. Zum neuen Schuljahr zählt die Hebelschule 49 Grundschul- und Hauptschul-, Realschul- und Gymnasiallehrer sowie Sonderpädagogen. Die baulichen Optimierungen an der Hebelschule im Zuge des Raumentwicklungskonzepts und der Anpassung an das Gemeinschaftsschulkonzept – unter anderem durch zusätzliche Fachräume – wurden in den Sommerferien fortgeführt. Die Umbaumaßnahmen finden in mehreren Bauabschnitten statt. In den Sommerferien wurden nun die Decken in sämtlichen Räumen erneuert, in diesem Zusammenhang wurde auch auf LED-Beleuchtung umgestellt. In den Fluren ist dies bereits 2015 geschehen. Zudem wurde der Sanitärbereich modernisiert. Darüber hinaus wurde ein Bio-Saal eingerichtet, – der Feinschliff soll in den Herbstferien erfolgen. Im Herbst ist dann die Modernisierung und Neuausstattung des Technikraums geplant (wir berichteten).