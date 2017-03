Schliengen Gesucht: Maler mit Liebe zum Schloss

Von Claudia Bötsch

Eine große Lücke hat Schlossmaler Max Bliedtner hinterlassen, der Ende 2016 nach 25 Jahren seine ehrenamtliche Tätigkeit auf Bürgeln beendet hat. Die Suche nach einem Nachfolger war bisher erfolglos – dabei stehen bei dem Markgräfler Kleinod dringende Arbeiten an.

Schliengen-Obereggenen. Die Aufrufe und Inserate liefen bisher ins Leere, bedauert Melanie Vollmer, Leiterin der Schlossverwaltung. „Dabei müssten ganz dringend sämtliche Fenster des Schlosses abgeschliffen und gestrichen werden“, berichtet sie. Außerdem sei die Nordfassade der Kapelle fällig.

Gesucht wird jemand, der das Handwerk gelernt hat, noch im Berufsleben steht oder schon in Rente ist. „Und eine Liebe zum Schloss hat“, ergänzt Vollmer – aber die entwickle sich automatisch, wenn man auf Bürgeln tätig sei.

Dabei macht die Leiterin deutlich: Der neue Mann oder die neue Frau wäre „kein Einzelkämpfer“. Unterstützung gebe es von den Schlossgärtnern – die Gruppe ist das ganze Jahr auf Bürgeln aktiv. Außerdem fänden regelmäßige Absprachen mit Schlossarchitekt Christoph Lentz statt. Der neue Schlossmaler könnte sich die Arbeiten natürlich frei einteilen, sagt Vollmer, „wir sind da flexibel“. Denkbar wäre auch ein projektbezogenes Engagement oder dass sich zwei, drei Ehrenamtliche zusammentun. Die Materialien für die Arbeiten würden zur Verfügung gestellt.

Der Erhalt und die Pflege von Schloss Bürgeln ist eine Daueraufgabe und gleichzeitig ein ständiger Kampf. Schließlich finanziert sich der Bürgeln-Bund nur über das, was über Führungen und Veranstaltungen im Schloss erwirtschaftet wird und durch Mitgliedsbeiträge zusammenkommt. Zudem ist man auf Spenden angewiesen.

Was Renovierungs- und Sanierungsarbeiten angeht, gibt es „eine lange Liste“, berichtet die Leiterin der Schlossverwaltung. Ist die eine Baustelle beendet, tue sich die nächste auf. Demnächst müssten auch einige Dachziegel ausgetauscht werden, berichtet Vollmer, die in diesem Zusammenhang deutlich macht: „Eigentlich könnten wir auf Bürgeln alle Handwerksberufe gebrauchen“. Auch Schlossführer würden immer gebraucht. „Wir sind für jede helfende Hand und jeden, der auf Bürgeln mitarbeiten will, dankbar. Langweilig wird es hier jedenfalls nicht“, macht Vollmer mit einem Schmunzeln deutlich.

n Die Mitgliederversammlung des Bürgeln-Bunds findet heute, 1. April, ab 11 Uhr im Gleichensteinsaal auf Schloss Bürgeln tagt.