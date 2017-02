Schliengen (jas). Gratulationen und Glückwünsche einer großen Gästeschar hat Bürgermeister Werner Bundschuh gestern im Schliengener Rathaus Schloss Entenstein entgegengenommen. Der nach Bruno Schmidt aus Häg-Ehrsberg dienstälteste Rathauschef im Landkreis feierte seinen 65. Geburtstag.

Gekommen waren langjährige Weggefährten, Vertreter des Gemeinderats und der Ortschaftsräte, die Ortsvorsteher ebenso wie Bürgermeister aus dem Markgräflerland. Neben dem Bad Bellinger Amtskollegen Christoph Hoffmann nahmen auch Christian Renkert (Kandern), Daniela Meier (Rümmingen), Philipp Schmid (Efringen-Kirchen) und Manfred Merstetter (Eimeldingen) am Empfang im Sitzungssaal teil. Neben den Kollegen des Bürgermeistersprengels Markgräflerland waren auch OB Wolfgang Dietz (Weil am Rhein) und Martin Löffler (Heitersheim) unter den Gästen. Zur Runde der Gratulanten gehörten auch viele Rathausmitarbeiter, Schulleiter und Vertreter von Vereinen, darunter der Freiwilligen Feuerwehr und des Deutschen Roten Kreuzes.

„Das wird mein letzter runder Geburtstag, den ich im Rathaus feiern werde, der 70. wird außerhalb gefeiert, aber bis dahin ist es noch eine gefühlt sehr lange Zeit“, schaute der Jubilar in einer launigen Ansprache lieber in die Zukunft als zurück. Gleichwohl betonte er, dass er sich mit seiner Familie, der Ehefrau Marita und den Kindern, in der Gemeinde stets sehr wohl gefühlt habe. Er dankte allen Wegbegleitern, die ihn stets unterstützt „und wenn nötig mein Tempo auch mal zurückgedreht haben“, den Rathausmitarbeitern, den Gemeinde- und Ortschaftsräten sowie den Ortsvorstehern aller Wahlperioden seit 1989 für die gute Zusammenarbeit.

„Ich komme gerne täglich ins Rathaus“, betonte das Gemeindeoberhaupt. Gemeinsam habe man Schliengen in den 28 Jahren seiner Amtszeit vorangebracht, sagte Bundschuh, wobei es ihm ein Anliegen war, auf die Infrastruktur in den Ortsteilen wie Kindergärten und Grundschulen hinzuweisen. Das sei wichtig für das „Heimatgefühl in den Ortsteilen“. Als besonders positiv bewertete Bundschuh die Entwicklung der Hebelschule, die für die Zukunft nun gut aufgestellt sei.

Auch den vielen Ehrenamtlichen dankte der Rathauschef für ihren unermüdlichen, kooperativen Einsatz, nicht zuletzt dem Deutschen Roten Kreuz, wo er seit 24 Jahren im Vorstand ist und der Freiwilligen Feuerwehr, die ihn selbst in „stürmischen Zeiten, die ich aber so nicht em­pfunden habe“, unterstützt hätten. Große Freude habe ihm stets auch die Arbeit im Bürgelnbund bereitet, sagte Bundschuh. Dass der langjährige Schlossarchitekt Karl Mannhardt zur Schar der Gratulanten gehörte, freute den Vereinsvorsitzender denn auch sichtlich. Ebenso das Wiedersehen mit dem früheren katholischen Pfarrer Jan Pieper, der Bundschuh und seiner Familie in der Anfangszeit in Schliengen eine Stütze war.

Glückwünsche der Mandatsträger und der Rathausmitarbeiter überbrachte Wolfgang Pfeiffer als stellvertretender Bürgermeister. Bundschuh habe maßgeblich zu der soliden Basis beigetragen, die Schliengen nun trage, dankte er dem Bürgermeister und überreichte ihm einen Gutschein. Als Vertreter des Kreisverbands Lörrach im Gemeindetag lobte Bad Bellingens Bürgermeister Hoffmann Bundschuhs Bemühungen um mehr Selbstbestimmungsrechte für die Kommunen. Dankbar für die „mutigen Entscheidungen“ zum Wohle der Schule zeigte sich schließlich auch Schulleiter Andreas Schlageter und überreichte ein von den Hebelschülern gemaltes Bild der Bundeshauptstadt, bevor die Gästeschar bei Häppchen und Getränken auf das Wohl des Jubilars anstieß.