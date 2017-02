Schliengen (os). In der neuen Ausgabe des „Gault Millau Weinguide 2017“ sind aus der Weinbaugemeinde Schliengen vier Betriebe aufgenommen­ –­ so viele wie aus keiner anderen Weinbaugemeinde aus dem südlichen Markgräflerland. Wie in den Vorjahren befinden sich laut Tester sowohl das Weingut Blankenhorn in Schliengen wie auch das von Lämmlin-Schindler in Mauchen in der Spitze der badischen Weinerzeuger mit je zwei Trauben-Symbolen. Das Weingut Zimmermann in Schliengen findet sich unter der Einsteiger-Kategorie und wird als „empfehlenswerter Betrieb“ aufgeführt. Neu, und das in der Ein-Trauben-Kategorie, ist das neue „Weinhaus Büchin“ aufgenommen.

Zum Weingut Blankenhorn, dessen Inhaber Martin Männer ist, steht zu lesen: „Die aktuelle Palette besticht mit harmonisch balancierten Weinen aus der Burgunderfamilie.“

In Mauchen, so heißt es beim Weingut Lämmlin-Schindler, überzeugen in erster Linie die Weißweine. „Gerd Schindler erzeugt geradlinige Weißweine mit klarer Frucht und feiner Struktur. Die aktuelle Kollektion weiß aber auch mit zwei hervorragenden Rotweinen zu bestechen.“

Besonders erfreut ist man sowohl bei Blankenhorn als auch bei Lämmlin-Schindler über die Tatsache, dass die zwei Trauben in rot gehalten sind, was für „besonders hervorhebenswert und Tendenz zum Aufstieg“ steht.

Markus Büchin vom Weinhaus Büchin, schreiben die Tester des „Gault Millau“, fokussiert sich auf über 18 Hektar Rebfläche auf die Sortentypizität der Weine. „Die naturnahe Bewirtschaftung und die schonende Weinbereitung stehen im Vordergrund und bringen schöne Aromakonzentration und fruchtig-intensive Weine hervor“, heißt es.

Das Weingut Zimmermann erzeuge „sehr gute Weine“. Den 2015er Chardonnay bezeichnen die Tester als besonders gelungen. Bei den Rotweinen brilliert laut „Gault-Millau“ der „würzige 2014er Syrah Angel Hill aus dem Holzfasss“.