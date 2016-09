Schliengen-Obereggenen. Der Müllheimer Autor Harald Gritzner liest auf Schloss Bürgeln aus seinem historischen Roman „1525 – Kampf der Freiheit: Der Untergang des Neuenburger Münsters“. Die Lesung findet am Freitag, 23. September, um 19 Uhr statt. Der Roman handelt von der jungen Liebe zwischen Agnes, der jugendlichen Haushälterin des Münsterpfarrers, und dem Freskenmaler Gunter. Beide geraten in einen Sog von Habgier, Machthunger und Kampf, der in eine verheerende Katastrophe mündet Weitere Informationen: Der Eintritt kostet zehn Euro. Eine Kartenreservierung unter Tel. 07626/237 (montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr) oder per E-Mail an direktion@schlossbuergeln.de ist erforderlich.