Schliengen-Obereggenen (jas). Während das sanierte Berghotel Hochblauen kurz vor der offiziellen Eröffnung steht, läuft die Planung für den Umbau des auf Malsburg-Marzeller Gemarkung stehenden Nebengebäudes. Hasan Alaca will dort einfache Übernachtungsmöglichkeiten für Wanderer anbieten, liegt doch das Blauenhaus am viel begangenen Westweg. Der Bauherr rechnet mit einem Baubeginn 2017. Umbau des Nebengebäudes Allerdings gebe es auch Anfragen nach einem Wellnessbereich samt Sauna, die Alaca in die Planungsüberlegungen mit einfließen lassen will. Zurückgestellt sind indes frühere Pläne für einen Wellnessbereich unter dem Dach des Haupthauses – aus Kostengründen. In der alten Gaststube mit dem noch funktionstüchtigen Kachelofen plant Alaca besondere Veranstaltungen wie Weinproben oder Whisky-Degustationen. Müll ist ein Problem In die Freude über die gute Resonanz auf den wiederbelebten Hochblauen mischt sich zudem die Sorge über den Müll, den manche Besucher hinterlassen. An schönen Tagen, in lauen Sommernächten und bei Vollmond kommen viele Besucher mit eigenem Picknick hoch, das sie auf den Holzstufen vor der Terrasse ausbreiten. Ärgerlich seien neben den entgangenen Einnahmen vor allem die Aufräumarbeiten, die er und seine Mitarbeiter dann zu leisten hätten. „Jeden Morgen müssen wir liegengelassene Flaschen und Dreck entsorgen“, sagt Alaca. Er werde wohl nicht umhin kommen, das Picknicken auf dem Grundstück zu verbieten.