Weit ins Markgräflerland strahlt die frisch renovierte weiße Fassade des Blauenhauses. Es lockt immer mehr Ausflügler an, die von den beiden Außenterrassen aus die beeindruckende Aussicht über das Markgräflerland bis zu den Vogesen und den Alpen genießen. Auch die Sanierung des Berghotels Hochblauen ist so gut wie voll­endet. In Kürze rechnet der Besitzer Hasan Alaca mit der Bauabnahme, so dass auch die ersten Übernachtungsgäste empfangen werden können. Von Jasmin Soltani Schliengen-Obereggenen. „Die Leute sind sehr glücklich, dass auf ihrem Hausberg wieder Leben ist“, freut sich der Weiler Geschäftsmann, der das baufällige Anwesen auf 1165 Metern Höhe erworben und vor anderthalb Jahren mit den umfangreichen Sanierungsarbeiten begonnen hat. Ein älteres Ehepaar aus Kandern, das schon in jungen Jahren sommers wie winters auf den Hochblauen gestapft ist, kann das nur bestätigen: „Endlich kann man auch mit auswärtigen Gästen hier hoch und nicht nur die schöne Aussicht genießen, sondern auch etwas essen und trinken“, sagen beide unisono. Gastronomie bietet Platz für 500 Personen In der Tat ist der Umbau des gastronomischen Bereichs abgeschlossen. Die bestehende Terrasse am renovierten Restaurant wurde erweitert. Aus der ehemals offenen Fläche unterhalb der Terrasse wurde ein 200 Sitzplätze umfassender Saal mit umlaufender Fensterfront, die einen fantastischen Weitblick erlaubt, und auf die neue Terrasse direkt beim Startplatz der Gleitschirmflieger führt. „Ein idealer Platz für Feierlichkeiten“, freut sich Hasan Alaca über die neuen Räumlichkeiten. Eine große Hochzeitsfeier habe es kürzlich hier schon gegeben, für 2017 liege schon eine weitere Reservation vor. Auch Anmeldungen für Weihnachtsessen von Firmen gebe es bereits sowie für die große Silvester-Gala, die schon fest eingeplant ist. Insgesamt bietet die Gastronomie – einschließlich Terrassen – Platz für 500 Personen. Neben dem großen Saal sind es 80 Plätze im darüberliegenden Restaurant und je 20 bis 40 Plätze in zwei Nebenräumen. In Betrieb bleibt vorerst der Kiosk, wo sich Besucher mit Getränken versorgen und etwas aus der noch überschaubaren Speisekarte bestellen können, das in der Küche zubereitet und an den Tisch gebracht wird. Das Personal – derzeit drei bis vier Mitarbeiter – will Alaca vorerst nicht aufstocken: Während bei gutem Wetter gut 200 Gäste das Lokal füllen, bliebe Kundschaft an Regentagen eben noch aus. Betten des Hotels sind bereits bezogen Das Restaurant hat täglich ab 10 Uhr geöffnet. Sonntags gibt es ab 10 Uhr ein Frühstücksbrunch. Auch würden jederzeit Reservationen zum Essen angenommen werden, „dann läuft normaler Küchenbetrieb“, sagt Alaca, der für den Winterbetrieb auf Seminare, Tagungen und Feiern setzt. Im Hotel sorgen Handwerker noch für den letzten Schliff. Aber die Zimmer sind schon möbliert, die Betten bezogen. Das Mobiliar der 18 Zimmer und zwei Suiten kommt wie jenes im Restaurant aus der Türkei. Schlichtes, helles Design, großformatige Bilder. Die Rezeption ist bereit, erste Übernachtungsgäste zu em­pfangen. Laut Alaca sollen die Doppel- bis Dreibettzimmer zwischen 90 und 120 Euro pro Nacht kosten. Für die beiden Suiten mit je drei Räumen, Kochnische und großzügigem Bad samt Fernblick, die jeweils bis zu sechs Personen Platz bieten, rechnet er mit 250 Euro. Vor allem im Hotel hat sich der Bauherr bemüht, den Charme des alten Hauses aus dem Jahr 1875, wo es ging, zu erhalten. Das hölzerne Treppengeländer und die Holzdielen blieben erhalten und wurden aufgefrischt, alte Balken und Bruchsteinmauerteile sichtbar gemacht. Die Höhe der Sanierungskosten will Alaca erst am Ende aller Bauarbeiten bekannt geben. „Wir haben aber viel Herzblut investiert“, betont er. Neben Handwerksbetrieben aus der Region haben Hasan Alaca mit Ehefrau und drei Söhnen sowie Freunde und Familienmitglieder kräftig angepackt, den Müll entsorgt, Leitungen verlegt, gestrichen. Zur Hoteleröffnung „Tag der offenen Tür“ geplant „Ohne die hohen Eigenleistungen wäre es nicht gegangen“, betont der Geschäftsmann, der nun auf die baldige volle Konzession für das Haus hofft. Dann will er bei einem Tag der offenen Tür die Bevölkerung einladen, und ihr auch einen Blick hinter die Kulissen gewähren. n Mehr Informationen und Reservationen unter info@reception-hochblauen.de und Tel. 07632/8909999