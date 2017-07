Schliengen Heiko Stoll zum neuen Vorsitzenden gewählt

Nachrichten-Ticker

00:49 War sie's? Katze spielt Hauptrolle in Schmerzensgeld-Prozess

Ingolstadt - Eine Katze steht heute im Zentrum eines Schmerzensgeldprozesses vor dem Landgericht Ingolstadt. Sie wird sogar anwesend sein, was eine absolute Ausnahme ist - normalerweise sind Tiere bei Gericht verboten. Die Präsidentin des Landgerichts erteilte der Richterin eine Ausnahmegenehmigung, damit eine Gegenüberstellung der Katze mit der angeblich gebissenen Frau möglich ist. Das Tier muss im Sitzungssaal aber in einer Box bleiben. Die Klägerin behauptet, die Katze ihrer Nachbarin sei ihr im Januar bei einem Spaziergang ans Bein gesprungen und habe sich festgebissen.

00:47 Schulz auf Sommerreise in Bayern

München - Martin Schulz macht Wahlkampf vor der Haustür von Horst Seehofer: Der SPD-Kanzlerkandidat beginnt heute eine zweitägige Sommerreise im bayerischen Ingolstadt. Das ist die Heimat von CSU-Chef Seehofer. Schulz besucht dort den Autokonzern Audi. Danach geht es ins nahe Kösching, wo er sich bei einem Feuerwehrfest bürgernah zeigen will. In München nimmt Schulz dann an einem Empfang der SPD-Stadtratsfraktion teil. Die Sozialdemokraten haben es in Bayern nicht leicht: Nach aktuellen Umfragen können sie bei der Bundestagswahl am 24. September dort nur mit 20 Prozent rechnen.

00:03 Merkel und Seehofer bei CSU-Klausur in Oberfranken

Bad Staffelstein - Zwei Monate vor der Bundestagswahl kommen die CSU-Bundestagsabgeordneten noch einmal zu einer Klausurtagung zusammen. Bis morgen will die Landesgruppe im oberfränkischen Kloster Banz vor allem über die Schwerpunkte für die heiße Wahlkampfphase beraten. Heute wird dort neben CSU-Chef Horst Seehofer auch Kanzlerin Angela Merkel erwartet. Anfang Juli hatten die Vorstände von CDU und CSU ein gemeinsames Wahlprogramm beschlossen. Forderungen, die die CDU nicht mittragen wollte, will die CSU in einem eigenen "Bayernplan" festschreiben, etwa eine Flüchtlingsobergrenze.

23:47 Ariana-Grande-Konzert: Festnahme nach Anschlagsdrohung

San José - Wegen mutmaßlicher Anschlagsdrohungen vor einem Konzert der US-Sängerin Ariana Grande in Costa Rica ist ein junger Mann festgenommen worden. Das berichtete "La Nación" unter Berufung auf die Polizei. Grande wollte am Abend ein Konzert in Costa Rica geben. Auf der Webseite des Konzertveranstalters seien Drohungen aufgetaucht. Sie seien auf Arabisch gewesen und hätten nahegelegt, dass es bei dem Konzert zu einer Risikolage oder einem Anschlag kommen könnte. Im Mai hatte ein Selbstmordattentäter bei einem Konzert von Grande im britischen Manchester 22 Menschen getötet.

23:24 Trump: Zeit für konstruktive Zusammenarbeit mit Russland

Washington - US-Präsident Donald Trump hält die Zeit für gekommen, die Diskussion über russische Wahlbeeinflussung hinter sich zu lassen. Man müsse sich jetzt "nach vorn bewegen" und konstruktiv mit Moskau zusammenarbeiten. Das twitterte Trump nach seiner Rückkehr vom Hamburger G20-Gipfel, bei dem er auch mit Kremlchef Wladimir Putin gesprochen hatte. Seine Haltung stieß nicht nur bei den Demokraten, sondern auch bei Republikanern auf Kritik: Die Senatoren John McCain, Lindsey Graham und Marco Rubio warfen Trump vor, es Putin nach dessen Wahleinmischung viel zu leicht gemacht zu haben.