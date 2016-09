Beim Chor „Frohsinn“ in Schliengen war es erst einmal vorbei mit dem sprichwörtlichen Frohsinn: Vorsitzender Max Büchin und seine Vorstandskollegen warfen frustriert hin. In einer außerordentlichen Generalversammlung wurden nun die Weichen neu gestellt und mit Heidi Schwarz-Schindler eine neue Vorsitzende gefunden. Sie dankte dem scheidenden Vorsitzenden und seiner Mannschaft für das große Engagement. Von Volker Münch Schliengen. Der traditionsreiche Verein feierte im vergangenen Jahr seinen 170. Geburtstag – und damit verbunden waren wohl Irritationen innerhalb des Chores, die nun zum Rücktritt des Vorstands führten. Der ursprüngliche Plan: Sie wollten ihre Plätze erst in der turnusgemäß stattfindenden Versammlung im März 2017 räumen, um dem Verein die Chance zu bieten, in Ruhe Nachfolger zu finden. Vorstand wirft frustriert hin Entsprechend frustriert wirkte nicht nur der bisherige Vorsitzende Max Büchin, sondern auch sein Vorstandsteam. Seither lief anscheinend nichts mehr zusammen. Das Anberaumen dieser außerordentlichen Mitgliederversammlung ging auf Initiative von 26 aktiven Mitgliedern über eine Unterschriftenliste zurück. Ein direktes Gespräch habe, so signalisierte es Büchin, nicht stattgefunden. Entsprechend verbittert fiel auch der Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden aus. Das Geburtstagsjahr sei zum Belastungsjahr geworden, geprägt von Unzufriedenheit und Missstimmung innerhalb des Chores. „Wir wollten mit einer Chorumfrage Abhilfe schaffen. Am Ende wurde unsere Arbeit nach der Umfrage schlecht geredet“, ärgerte sich Max Büchin und schlussfolgerte: „Die Harmonie war gebrochen.“ Weil fortan kein offenes Wort mehr möglich schien, zogen Büchin und sein Team nun die Konsequenzen. Eine deutliche Diskrepanz sah Büchin in den Wahlergebnissen des vergangenen Jahres, als sein Stellvertreter und der Rechner einstimmig in ihren Ämtern bestätigt worden seien. „Wie kann das sein, wenn man mit unserer Arbeit so unzufrieden ist“, fragte Büchin. Die Frustration blieb nicht unbeantwortet. Aus der Mitte der Versammlung kam Widerspruch: „Du hängst uns ganz schön hin. Es gibt doch nicht nur Negatives.“ „Wir wollen nach vorne blicken. Es bringt uns nichts, über Vergangenes zu diskutieren“, ergänzte Marita Bundschuh. Die notwendigen Entlastungen des Rechners und des Vorstands erfolgten trotzdem einstimmig. Diplomatisch gab sich der stellvertretende Bürgermeister Jürgen Czech in seinem Grußwort. Er dankte dem scheidenden Vorstand für die ehrenamtliche Arbeit und unterstrich, welche Bereicherung der Chor „Frohsinn“ für das Gemeindeleben sei. „Großen Respekt vor Arbeit meines Vorgängers“ Bei den anschließenden Wahlen wurde in offener Abstimmung Heidi Schwarz-Schindler zur neuen Vorsitzenden gewählt. „Ich habe großen Respekt vor der Arbeit meines Vorgängers. Wir wollen nun versuchen, neue Wege zu gehen“, kündigte die neu gewählte Vorsitzende an. Wahlen erfolgten einstimmig Ebenfalls einstimmig bei einer Enthaltung wurde das Stellvertreteramt Christa Iburg anvertraut. Neue Schriftführerin ist Karin Filser, Kassenwart bleibt Heiner Wichmann.