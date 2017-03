Schliengen Jedes Stück ein Hörgenuss

Von Dorothee Philipp

Was für ein Anblick! Rund 80 Musikerinnen und Musiker verteilt auf der Bühne und rund um den eng gestuhlten rappelvollen Saal vermitteln ein Klangerlebnis, das ganz neue räumliche Dimensionen erschließt. Von der dramatischen Wirkung des Gesamtbildes ganz zu schweigen.

Schliengen. Von allen Seiten eingehüllt in großartige Musik genießen die Gäste des Frühlingskonzerts des Musikvereins Schliengen die zweite Zugabe nach einem langen und beglückenden Abend: „Crazy Train“ von Ozzy Osbourne in einem Arrangement von Johnnie Vinson. Das ist Tradition beim Musikverein Schliengen, dass am Ende eines Konzerts das Hauptorchester gemeinsam mit dem Jugendorchester in Aktion tritt. Und da haben unmöglich alle auf der Bühne Platz.

Dass die Jungen durchaus bei den „Alten“ mithalten können, zeigten sie schon im ersten Teil, in dem sich das Jugendorchester unter der Leitung von Wolfgang Wetzel wieder einmal als tolles Ensemble bewies, das mit anspruchsvoller, perfekt in Szene gesetzter Musik für niveauvolle konzertante Unterhaltung sorgen kann. Und nicht nur das: Mit den beiden pfiffigen Moderatorinnen Jenny und Josefine bekam auch der Ansageteil Showqualitäten: „Der Weltraum – unendliche Weiten...“ So schnell war man noch nie auf dem Star-Trek-Trip, den das Jugendorchester dann mit einer tollen Version des Themas aus der Originalserie (mit Käpt’n Kirk) in Töne setzte.

Auch in den anderen Stücken, darunter eine emotionale Version des Adele-Songs „Hello“ und das mit pfeffrigen Synkopen angereicherte „Pokémon Theme“ in einer Version von Paul Murtha, zeigte der musikalische Nachwuchs Profiqualitäten: Lupenreine Intonation, Stilsicherheit – hier war der gelenkige Swing aus der Zugabe „Muppet-Show“ ein tolles Beispiel –, große Vielfalt der dynamischen Schattierungen und spitzenmäßige Koordination.

Dann das Hauptorchester mit seinen rund 50 Mitgliedern: Klasse, Stil und Anspruch schon beim Auftreten, alle in Schwarz, ohne Firlefanz, ein stimmiges Bild zusammen mit der edel-schlichten Bühnendekoration mit einer Reihe aus Kerzen und weißen Blumen.

Frieder Reich, der als Interimsdirigent dem Programm den letzten Schliff gegeben hatte, hatte keine Mühe, das Orchester mit seinem knappen, spannungsgeladenen Dirigat zu Höchstleistungen zu führen: da blieb kein Fingerzeig, kein noch so kleiner Einsatz unbemerkt, der Kontakt der Musiker zum Dirigenten schien telepathische Qualitäten zu haben.

Und man hatte sich einiges vorgenommen auf der „Reise um die Welt in 80 Minuten“, neun anspruchsvolle, zum Teil sehr lange Stücke der verschiedensten Stilrichtungen, aneinander gefügt zu einer Reisegeschichte, deren Episoden Moderatorin Franziska Hetze mit spritzigen Bonmots in gepflegtem Alemannisch vorstellte.

Es ist wirklich schwer, aus diesem Reigen ein Highlight herauszufischen, denn jedes Stück war für sich ein Hörgenuss, die Musiker hellwach und präsent und von ansteckender Spiellaune. Sei es die elektrisierende Farandole aus Bizets Arlesienne-Suite, sei es das farbenreiche Breitwandgemälde „Virginia“, in dem Komponist Jacob de Haan dramatische Episoden aus der Geschichte des amerikanischen Bundesstaates erzählt, sei es der spritzige „Vergnügungszug“, mit dem der jüngere Johann Strauss schon 1864 die Donaustadt Wien gerockt hatte oder der „Florentiner Marsch“ von Julius Fuick, ein „S-Klasse-Stück“ für die Oberstufe, der federnd-elegant daherkam und nichts von den technischen Schwierigkeiten ahnen ließ, mit denen er gespickt ist. Die Wechsel in Tempo und Tonart kamen wie von selbst.

Lionel Hampton wurde mit einem „Tribute“ geehrt, der offenbarte, dass das Orchester versierte Solisten in seinen Reihen hat: Das Vibraphon fand in Johannes Pfeiffer einen neuen Meister, der die Schlägel nicht nur in flinken Skalen über die Klangstäbe flitzen lassen, sondern sein Instrument auch regelrecht zum Singen und Träumen bringen kann.

Viel zu schnell ging der Abend vorbei, von Ermüdungserscheinungen aber keine Spur, auch beim Publikum nicht, das nach jedem Stück in hellen Jubel ausbrach.

Wer auch immer künftig den Schliengener Musikverein dirigieren wird – er oder sie übernimmt ein Orchester, das musikalisch und handwerklich die reine Freude ist.