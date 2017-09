Schliengen Knapp das Podest verpasst

Schliengen. Der Bogensportclub Markgräflerland (BSCM) hat an den deutschen Meisterschaften des Deutschen Bogen-Sport-Verbands (DBSV) teilgenommen. Dafür legte man etliche Kilometer zurück. Zuerst waren die Altersklassen in Leipzig und Jena am Start, dann die Jugend in Berlin-Ahrensfelde.

Bei den Altersklassen Ü 55 startete Rolf Tittmann. Bei der Jugend trat Phillip Bingemer in der Compound-Klasse an. Dort werden je vier mal 36 Pfeile über Entfernungen von 70, 60, 50 und 30 Meter geschossen. Tittmann erreichte mit persönlichem Rekord von 1303 Ringen den siebten Platz. Bingemer erreichte mit 1317 Ringen in der Jugendklasse U 17 den vierten Platz – damit schrammte er knapp am Podest vorbei. Im Bereich Compound blank (ohne Zieleinrichtung und Stabilisatoren) war Peter Haack in der AK 45 am Start. In dieser Klasse werden die Distanzen 50, 40, 30 und 20 Meter ebenfalls mit vier mal 36 Pfeilen geschossen. Auch er belegte den vierten Platz (1133 Ringe).