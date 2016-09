Über ein halbes Jahrhundert bis zu ihrem 90. Lebensjahr hat die Ärztin Elisabeth Vomstein im heißen Südindien als Lepraärztin den Ärmsten der Armen geholfen. Die Gemeinde hat sie deswegen 1996 zu ihrer Ehrenbürgerin ernannt. Am heutigen Mittwoch feiert Elisabeth Vomstein, die seit ihrer Rückkehr aus Indien im Jahr 2009 in einem Seniorenstift in Freiburg lebt, ihren 100. Geburtstag. Von Dorothee Philipp Schliengen. Dort wird ihr Bürgermeister Werner Bundschuh mit einer kleinen Delegation die Grüße und guten Wünsche aus der Gemeinde überbringen. 1960 war die Ärztin aus dem Markgräflerland nach Indien gezogen, 1961 übernahm sie die Leprastation im südindischen Settipatty, die sie mit dem Deutschen Aussätzigen-Hilfswerk stetig ausbaute. Zunächst habe ihr als „Sprechzimmer“ in den Dörfern oft der Schatten eines Baumes gedient, unter dem sie pro Vormittag bis zu 400 Lepra-Patienten behandelte, schrieb das „Konradsblatt“ anlässlich ihres 85. Geburtstages. Das heiße feuchte Klima, die unvorstellbare Armut und die Hoffnungslosigkeit der Kranken war eine tägliche Herausforderung an Dr. Vomstein und ihr Team. Dabei ging es Dr. Vomstein nicht nur um die Behandlung der Kranken, sondern auch um die flächendeckende Aufklärung der Bevölkerung, um die Schulbildung der Kinder, die ihnen Chancen auf ein besseres Leben eröffnen sollte. Ihr selbstloser Einsatz wurde 1997 vom Internationalen Frauenverein mit der Wahl zur „Frau des Jahres“ gewürdigt. In Schliengen selbst wurde 1964 der Verein „Hilfswerk Schliengen-Mauchen für die Leprastation Settipatty“ gegründet. Dieser wurde zum 1. Juli 2014 aufgelöst, weil sich die Klinik, die aus den bescheidenen Anfängen entstanden ist, inzwischen selbst trägt. In den Jahren seines Bestehens generierte der Verein insgesamt 1,2 Millionen Euro an Fördergeldern, aus der armseligen Leprastation wurde ein modernes Krankenhaus mit Außenstationen, Werkstätten und Fortbildungseinrichtungen, eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht. 1999 gab Elisabeth Vom­stein die Leitung des Krankenhauses, dessen Behandlungsspektrum mittlerweile auf Malaria, Tuberkulose und Orthopädie (nach Polioerkrankungen) erweitert worden war, an Schwestern des St.-Joseph-Ordens ab. Mit dem leitenden Arzt von Settipatty, Dr. Trichirapalli Muthuswani Chinnaiyan, begann sie noch einmal ein neues Projekt: Für die Region Mettur und die Stadt Salem gründete sie das Hilfswerk ACWERK. Es kümmert sich vor allem um die Unterprivilegierten und hat für die vielen Analphabeten unter den arbeitenden Kindern und Erwachsenen eine Abendschule in Mettur und in Salem eingerichtet. Es werden auch Ausbildungen in einfachen handwerklichen Berufen angeboten. Die Neugründung von ACWERK bedeutete einmal mehr Pionierarbeit in einer kargen und wenig entwickelten Region von 776 Quadratkilometern mit fast 320 000 Einwohnern. Dr. Chinnaiyan erfasste durch systematische Untersuchungen der Bevölkerung vor allem die Schulkinder. Zu diesen Sondersprechtagen begleitete ihn Dr. Vomstein zweimal im Monat. Wie in den Anfangszeiten fanden die Sprechstunden in den Dörfern oftmals im Freien statt. Heute floriert auch dieses Zentrum mit Behandlungsräumen, Labors und Schulungszentren, die die medizinische Versorgung in dieser Region stetig verbessern. „Dr. Vomstein hat den größten Teil ihres Lebens in der ärmsten Region Indiens verbracht, auf das Anhäufen von Reichtümern verzichtet und geholfen, die Nöte der Ärmsten der Armen zu lindern“, sagte Bürgermeister Bundschuh. Der Rückblick auf ein solches Leben müsse das Schönste sein, was einem passieren kann. Seine Hochachtung hatte der Rathauschef mit einem Besuch in Indien zum 90. Geburtstag von Dr. Vomstein bekundet. Auch holte er sie 2009 zusammen mit dem damaligen Pfarrer Jan Pieper in Indien ab, um sie ins heimatliche Markgräflerland zu begleiten.