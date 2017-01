Schliengen. Der Lions Club Schliengen schreibt erneut Fördermittel für soziale Projekte aus.

Die Lions-Bewegung, eine weltweit in 200 Ländern agierende wohltätige Organisation, feiert 2017 ihr 100-jähriges Bestehen. Der 1996 gegründete Lions Club Schliengen im Markgräflerland wirbt seit vielen Jahren Mittel und Spenden ein, um seine satzungsmäßigen karitativen Zwecke erfüllen zu können. Jährliche Tradition haben das Golfturnier, das Benefizkonzert in der Schliengener Kirche und der Stand am Schliengener Weihnachtsmarkt. Der Lions Glücks-Adventskalender wurde 2016 zum fünften Mal verkauft – „die große Nachfrage konnte kaum befriedigt werden“, heißt es in der Pressemitteilung des Clubs.

Das auf diese Weise für gute Zwecke eingesammelte Geld fließt in Dauerprojekte wie „Klasse 2000“ in den Grundschulklassen in Schliengen, Bad Bellingen, Kandern und Binzen oder in die Lehrerfortbildung mit Seminaren im Rahmen von „Lions Quest Erwachsenwerden“. Diese Programme für Schulkinder und Heranwachsende leisten laut Pressebericht nachweisbar wichtige Beiträge zur Gesundheitsförderung und Suchtprävention, zur Selbständigkeit und Persönlichkeitsbildung und zur Erziehung zu Respekt und Toleranz. Darüber hinaus werden viele andere karitative und kulturelle Einzelprojekte vor Ort bedacht.

Zum fünften Mal in Folge schreibt der Club auch 2017 allgemein Fördermittel von 6000 Euro aus, „um weitere, bisher nicht berücksichtigte Ideen und Projekte zu entdecken oder auch schon bekannte weiterhin zu fördern“, heißt es im Pressebericht weiter.

Angesprochen sind nach der Satzung des Fördervereins Projekte und Aktivitäten aus folgenden Bereichen: Unterstützung von hilfsbedürftigen Personen, Jugend- und Altenhilfe/Behindertenhilfe, Förderung von Kunst und Kultur, des Denkmalschutzes, der Heimatpflege und der Heimatkunde, Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung und Förderung von Toleranz und Völkerverständigung.

An der Ausschreibung können sich Privatleute, Vereine und Einrichtungen beteiligen, die in Schliengen oder im Bereich des südlichen Markgräflerlands tätig sind. Auch Vorschläge von dritter Seite können berücksichtigt werden.

Zur Bewerbung genügt ein Schreiben mit ausführlicher Darstellung der zu fördernden Projekte und Aktivitäten an den Förderverein des Lions Clubs Schliengen im Markgräflerland, zu Händen des Vorsitzenden Wolfram Hartig, Am Prestenberg 15, 79418 Schliengen, per Post oder per Email unter wolfram.hartig@t-online.de.

Die Bewerbungsfrist endet am 15. Februar. Der Vorstand des Fördervereins wird dann über die Anträge entscheiden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Scheckübergabe soll wieder auf Schloss Bürgeln stattfinden.