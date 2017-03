Schliengen Maschinenraum an der Reihe

Schliengen (boe). Umfassend erneuert wird der Technikbereich an der Hebelschule in Schliengen. Die Umsetzung erfolgt schrittweise: Nachdem 2016 bereits einer der beiden Technikräume neu ausgestattet wurde, kommt jetzt der Maschinenraum an die Reihe. Ein entsprechender Beschluss wurde einmütig in der jüngsten Gemeinderatssitzung gefasst. Das Gremium stimmte der beschränkten Ausschreibung zur Lieferung und Montage der Neuausstattung zu. Die Verwaltung wurde ermächtigt, den Auftrag in Absprache mit den zuständigen Lehrern der Hebelschule an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.

Der Handlungsbedarf für die umfassende Modernisierung ergab sich aus dem neuen Bildungsplan 2016, der dem Bereich Technik und Naturwissenschaft eine deutlich stärkere Gewichtung zuschreibt. Dazu gehören laut Verwaltungsvorlage der Fächerverbund Bio-Naturwissenschaft-Technik (BNT) ab der fünften Klasse, das Wahlpflichtfach Technik ab Klasse sieben und das Profilfach Naturwissenschaft und Technik ab Klasse acht. Technikbezogene Arbeitsgemeinschaften sind ebenfalls dazugekommen.

Der Vorbereitungsaufwand in den betroffenen Fächern sei gerade in praktischer Hinsicht erheblich, heißt es von Seiten der Verwaltung. Auf die Maschinen müsse zügig und ohne Sicherheitsbedenken zugegriffen werden können. Dies sei aktuell nicht mehr gegeben, machten auch zwei Techniklehrer der Schule in der Sitzung deutlich. Die Maschinen seien mehr als 40 Jahre alt. Der Maschinenbestand und die weitere Ausstattung sollen nun an heutige Anforderungen angepasst werden.

Im Haushalt der Gemeinde Schliengen stehen 60 000 Euro für die Maßnahme zur Verfügung. Die Lieferung und Montage der Ausstattung soll beschränkt an drei bis vier Firmen ausgeschrieben werden.

n An der Hebelschule Schliengen findet heute, 22. März, von 16 bis 19 Uhr ein Tag der offenen Tür statt.