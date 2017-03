Schliengen Mehr technische Hilfeleistungen

Schliengen (jut). Bei der Generalversammlung der Schliengener Feuerwehr (wir berichteten) gab es auch einen Rückblick auf das Einsatzjahr 2016, das eher durchschnittlich gewesen sei. 53 Einsätze wurden gezählt, darunter 31 technische Hilfeleistungen, mehrere Brandmeldungen, aber auch Fehlalarme – unter anderem wieder auf Bürgeln. Hier erhoffen sich die Feuerwehrleute nun Besserung, da im Schloss eine neue Brandmeldeanlage eingebaut wurde – und die Brandmelder „auch nicht mehr in der Nähe der Fritteuse angeschlossen sind“, ergänzte Bürgermeister Werner Bundschuh bei der Generalversammlung in Liel die Ausführungen von Gesamtkommandant Florian Sattler.

Sehr gut kam der Aktionstag der Feuerwehren im Landkreis am 11. Februar 2017 auch in Schliengen an: Kinder und Jugendliche interessierten sich für das Mitmachen, viele Familien schauten vorbei. „Und wir haben einen erwachsenen Kollegen gewinnen können“, bilanzierte Sattler.

Bestens aufgestellt ist die Jugendwehr, die dem Nachwuchs ein abwechslungsreiches Programm aus Feuerwehrarbeit, aber auch Spiel, Spaß und Spannung bietet, Schrott- und Papiersammlungen veranstaltet und sich auch bei der Dorfputzete beteiligt, wie Jugendwart Philipp Mühle berichtete.

47 Jugendliche waren Ende 2016 in der Wehr gemeldet – sechs Nachwuchsfeuerwehrleute wurden in die aktive Wehr übernommen. Fünf Jugendliche sind ausgeschieden. Aktuell sind 19 Kinder und Jugendliche in Schliengen, vier in Mauchen, neun in Liel und neun im Eggenertal bei der Jugendfeuerwehr gemeldet, darunter auch einige Mädchen.

Kassierer Herbert Ophoven konnte einen guten Kontozwischenstand vermelden und verwies unter Gelächter darauf, dass der „hoffentlich zu erwartende“ Gemeindezuschuss noch nicht bei der Buchhaltung eingerechnet ist. Florian Sattler bedankte sich bei allen Kameraden, beim Bauhof, der Gemeinde und hier insbesondere bei Bürgermeister Bundschuh und Rathausmitarbeiterin Heike Flaig für die Unterstützung.