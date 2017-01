Von Silke Hartenstein

„Anna, hex’ hex’, e wengli schneller“, feuerte eine Besucherin am dicht umringten Bewirtungsstand eine junge Hexe an. Sie und ihre Mithexen hatten am Sonntagnachmittag alle Hände voll zu tun, denn die Schludri-Hexe Schliengen veranstalteten zur Feier ihres elfjährigen Bestehens auf dem Nidauer Platz das erste Narrenbaumstellen seit mindestens elf Jahren – und sie feierten nicht allein.

Schliengen. „72 Personen sind interessiert“, war auf ihrer Facebook-Einladung vermerkt, doch es kamen viel mehr Besucher und feierten unter freiem Himmel zur fetzigen Guggemusik der Riedmatteschlurbi Liel und Burgunder Rätzer Mauchen. Die Hexen bewirteten derweil die Besucher mit Gulaschsuppe, heißen Würsten und Glühwein, Kuchenbuffet, Kinderpunsch und kalten Getränken, und erfreulicherweise wurden die beiden vorsorglich aufgestellten Heizpilze an diesem ersten milden Wintertag seit Wochen überhaupt nicht gebraucht.

Zum närrischen Jubiläum kamen Vertreter sämtlicher Maskengruppen aus der Gesamtgemeinde und von drei Maskengruppen aus der Nachbarschaft: Beelzeböck und Hohwaldgeischter aus Schliengen, die Eggener Kelten, Niedereggenens Hohlebach-Hexe, Bad Bellingens Galgeloch Hexe, Rhiwilermaa Sirene und die Cross Hexen Neuenburg.

„Es ist überraschend und sehr schön, dass so viele Leute gekommen sind“, freute sich Carolin Müller, Vorsitzende und Gründungsmitglied der Schludri Hexe: „Seit kurz vor 12 Uhr ist hier was los.“ Um 13.45 Uhr dann rollten Partner und Freunde der Hexen mit dem Radlader an und stellten zügig den Narrenbaum auf. 13 Meter hoch und mit lila und weißen Blumen geschmückt, bleibt er bis Aschermittwoch am Nidauer Platz stehen.

Ihre Holzmasken mit den markanten Hexengesichtern setzten die Schludri Hexen an diesem Tag nicht auf, und so konnte jeder sehen, dass zur Maskengruppe lauter junge Frauen gehören. „Die Gründerinnen sind auch die ältesten“, meinte Carolin Müller. Gemeinsam mit drei Freundinnen gründete sie 2005 die Maskengruppe, ursprünglich mit der Absicht, als Partyhexen die umliegenden Narrentreffen unsicher zu machen.

Seitdem wuchs die Gruppe stetig an, heute gehören 22 Frauen zwischen 19 und 30 Jahren dazu. Seit sie vor sieben Jahren ihre Hexenmasken bekommen haben, laufen die Schludri Hexen bei Fasnachtsumzügen mit, seit 2015 sind sie ein eingetragener Verein.

13 Anlässe stehen bis Aschermittwoch auf ihrem Programm. Am kommenden Wochenende sind sie bei den Narrentreffen in Neuenburg und Auggen dabei, und auch beim Fasnachtsumzug der Müllheimer Hudeli laufen die Hexen in ihren lila Röcken und dunklen Schürzen mit. Ist die Fasnacht dann vorbei, trifft man sie an ihren Ständen bei der Lieler Dorfweihnacht und dem Mauchener Dorfflohmarkt.