Schliengen (boe). Eine bemerkenswerte Entwicklung hat die Hebelschule Schliengen in den vergangenen 20 Jahren genommen auf dem Weg von der Hauptschule bis zur heutigen Gemeinschaftsschule. Und von Stillstand ist bis heute keine Spur: Neues Großprojekt ist der Erweiterungsbau mit Mensa und Musiksaal, der zum Schuljahr 2018/19 in Betrieb gehen soll. Wenn der Neubau steht, soll an der Hebelschule auch ein Schülerhort für Kinder bis zum 14. Lebensjahr eingerichtet werden (wir berichteten). Das geplante neue Betreuungsangebot nahm Bürgermeister Werner Bundschuh zum Anlass, auf die Entwicklung der Schule und die Historie der Kinder- und Schulkindbetreuung zurückzublicken. Millionen-Investitionen Ab 1995 war die Schule eine Hauptschule mit freiwilligem zehntem Schuljahr, also eine Werkrealschule nach altem Typ. 1999 bis 2005 wurde das Gebäude für rund fünf Millionen Euro umfassend saniert. 2004 übernahm die Gemeinde die kirchlichen Kindergärten mit dem Ziel, ihre Standorte in den Ortsteilen zu erhalten und die Angebote durch flexiblere Betreuungsformen zu erweitern. So finden heute berufstätige Eltern eine Angebotspalette, die bis zur Ganztagsbetreuung mit Mittagessen reicht. In den Jahren 2005 bis 2008 wurden die Grundschulgebäude in Liel, Niedereggenen und Mauchen für insgesamt 2,5 Millionen Euro umfassend saniert. Ab Oktober 2006 gab es erstmals eine Randzeitbetreuung und eine Ferienbetreuung. 2008/09 war die Werkrealschule des alten Typs erstmals durchgängig nur noch einzügig. Um dieser negativen Entwicklung entgegenzusteuern und den Standort zu sichern, beschäftigte sich die Hebelschule mit neuen Schulentwicklungskonzepten, die auch integrierenden Unterricht für Haupt- und Realschüler beinhalteten. Eine neue Lernkultur wurde auf den Weg gebracht. In einer Gesamtlehrerkonferenz im Januar 2009 forderte Bürgermeister Bundschuh eine schnelle Umsetzung eines Ganztagsbetriebs an der Hebelschule. Die Weichen wurden gestellt für eine Werkrealschule des neueren Typs mit einem eigenständigen pädagogischen Konzept. Damit einher ging die Möglichkeit des Mittleren Bildungsabschlusses. Das Konzept wurde im März 2009 dem Gemeinderat vorgestellt. Daraufhin wurde eine Ganztagsbetreuung an drei Tagen in der Woche im Sekundarbereich beschlossen. Im Schuljahr 2009/10 wurde die Schülermensa in Betrieb genommen. Von zentraler Bedeutung im pädagogischen Konzept war im selben Schuljahr die Einrichtung eines Lernateliers, in dem die Kinder selbstständig arbeiten. Im Januar 2010 genehmigte das Regierungspräsidium die Werkrealschule des neuen Typs. Im Herbst 2011 wurde das zweite Lernatelier eingeweiht. Es folgten auf Anregung des Bürgermeisters Abklärungen hinsichtlich der Einrichtung einer Gemeinschaftsschule. Das Genehmigungsschreiben des Kultusministeriums für eine Gemeinschaftsschule und Führung mit der Grundschule im Schulverbund kam schließlich im Juli 2012. Die Schliengener Hebelschule war somit eine der ersten Gemeinschaftsschulen im Land. Das hat nochmals für einen deutlichen Schub gesorgt und stetig ansteigende Schülerzahlen. Zur Einführung der Gemeinschaftsschule im Schuljahr 2012/13 besuchten insgesamt 407 Schüler den Schulverbund, heute sind es rund 520. Zum Vergleich: Zum Schuljahr 2008/09 waren es rund 350 Schüler. Erweiterungsbau Das Schulgebäude und die Klassenräume wurden nach und nach den Erfordernissen des neuen Schultyps angepasst. Im Zuge des Raumentwicklungskonzepts fanden und finden diverse bauliche Optimierungen statt, um dem Gemeinschaftsschul-Konzept gerecht zu werden. Von zentraler Bedeutung wird der Erweiterungsbau sein, der zum Schuljahr 2018/19 fertig sein soll. In dem Neubau sollen im Erdgeschoss die Mensa und zwei Gruppenräume untergebracht werden. Im Untergeschoss sind ein Musiksaal sowie ein weiterer Gruppenraum für die Hortbetreuung geplant.