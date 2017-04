Schliengen Neuer WG-Aufsichtsratschef

Die Erste Markgräfler Winzergenossenschaft Schliengen-Müllheim hat einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden: Frank Gauss (57) aus Walzbachtal wurde am Mittwoch in der konstituierenden Aufsichtsratssitzung einstimmig gewählt. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Schliengen. Der selbstständige Kaufmann übernimmt das Amt von Friedrich Fröhlin, der aus Altersgründen bei der Generalversammlung Anfang März ausgeschieden ist (wir berichteten).

Frank Gauss trat 2003 als Mitglied in die Winzergenossenschaft Weingarten (WGW) ein und wurde 2005 in den Aufsichtsrat der WGW gewählt. Weitere drei Jahre später übernahm er den Vorsitz des Aufsichtsrats.

2011 wurde er in den Vorstand berufen, um ehrenamtlich mit seinen Vorstandskollegen die Geschicke der WGW zu lenken. An dem Zusammenschluss mit der Ersten Markgräfler Winzergenossenschaft Schliengen–Müllheim sei Gauss maßgeblich beteiligt gewesen, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt. In Schliengen wurde er mit dem Beschluss der Übernahme in den Aufsichtsrat des Unternehmens gewählt. Überwiegend bewirtschaftet Gauss Spätburgunder, Grauburgunder und Chardonnay Reben.

Frank Gauss sei sich der großen Verantwortung bewusst, die dieses Amt mit sich bringe. Er wolle sich mit seiner großen Erfahrung und Arbeitskraft für die Winzer und die Genossenschaft einbringen.