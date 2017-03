Schliengen Obereggenen soll drei Tage beben

„Das Dorffest in Obereggenen wird die größte und schönste Veranstaltung in Schliengen in diesem Jahr: Das Eggenertal wird beben“, verkündete der Vorsitzende des Musikvereins Eggenertal, Martin Wangler, bei der Mitgliederversammlung im „Hirschen“ in Obereggenen. Das Fest findet diesmal an drei Tagen am letzten Juliwochenende, vom 28. bis 30. Juli, statt.

Schliengen-Obereggenen. Für das Dorffest hat Wangler – zusammen mit seinem Stellvertreter Uli Staible, dem Vorstand und dem Ehrenvorstand Jürgen Keim – die „Isartaler Hexen“ engagiert. Dabei handle es sich um eine sehr bekannte bayrische Damenmusikgruppe, „die sich auf bayrische Schlager, Rock und Pop spezialisiert hat“, so Wangler. Gastvereine werden auftreten, zudem sind die „Bächlesörfer“ aus Freiburg und „Die 2 Hofemer“ mit dabei.

Ausblick Wangler verwies zudem auf das Jubiläum zum 125-jährigen Bestehen des Markgräfler Musikverbands, das am 1. April mit einem Auftakt in Bad Krozingen gefeiert werden soll. Das Jahreskonzert des Musikvereins Eggenertal wird diesmal in Liel, am 2. Dezember, stattfinden.

Wahlen Stühle gerückt wurden beim Jugendorchester „Joe“. Der bisherige Vorsitzende Jannik Schopferer gab sein Amt aus „persönlichen Gründen“ ab und bedankte sich bei allen Gönnern und Helfern des „Joe“ für die Unterstützung seiner Arbeit. Auch die zweite Vorsitzende Isabelle Kammerer hörte auf. Im „Joe“-Vorstand dominiert ab jetzt eine reine Damenriege: Die bisherige Schriftführerin Monika Brunner, die das Amt 14 Jahre innehatte, wurde einstimmig zur ersten Vorsitzenden gewählt, zweite Vorsitzende ist nun Irina Keim, neue Schriftführerin wurde Julia Brugger. Das Jugendorchester brachte sich unter anderem bei der Holzversteigerung ein und machte beim Jahreskonzert mit.

Rückblick Was Konzertauftritte angeht, können die Aktiven nicht über Unterbeschäftigung klagen. 22 Konzerte hatte Dirigent Aaron Solberg für 2016 gezählt.

Finanzen Rechnerin Daniela Roth berichtete dementsprechend auch von einer guten Einnahmesituation – allerdings habe man sich entschlossen, verschiedene Konten zu einem Konto zusammenzulegen, erklärte sie. Instrumente wurden repariert und drei neue Instrumente angeschafft – die Kosten dafür lagen bei fast 8000 Euro. Im höheren vierstelligen Bereich liegen die Spenden – „super, wie uns die Bürger und Freunde des Musikvereins unterstützen“, freute sich Roth. .............................. Probenbesuch Aaron Solberg bilanzierte zum Gelächter der Anwesenden, dass sich das Aktivorchester nach der „ersten heißen Romanze mit dem Dirigenten“ nun in der „Phase mit mehr Arbeit an der Liebesbeziehung“ befinde.

Er wünschte sich, dass der Probenbesuch von derzeit 75 Prozent wieder auf 80 Prozent steigt. „Ich bin mit ganzem Herzen dabei und für euch alle da“, erinnerte der Dirigent.