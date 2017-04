Schliengen Ostermarkt lockt Besucherscharen

Nachrichten-Ticker

19:45 Oxford gewinnt 163. Boat Race gegen Cambridge

London - Die Ruderer aus Oxford haben das traditionelle Boat Race der beiden englischen Elite-Universitäten gegen Cambridge gewonnen. In der 163. Auflage des Duells auf der Themse brauchte der Oxford-Achter genau 17 Minuten für die 6,8 Kilometer lange Strecke zwischen den Londoner Stadtteilen Putney und Mortlake. Es war der 80. Triumph für Oxford in dem prestigeträchtigen Rennen, das 1829 erstmals ausgetragen wurde. In der Gesamtbilanz liegt Cambridge mit 82 Siegen weiter vorn. Im Frauenrennen siegte das Team von Cambridge klar.

19:43 Leverkusen verspielt Sieg gegen Wolfsburg

Leverkusen - Für Bayer Leverkusen werden die Abstiegssorgen in der Fußball-Bundesliga immer größer. Die Werkself verspielte gegen den VfL Wolfsburg eine 2:0-Führung und musste sich nach einer irren Schlussphase gegen den Mitkonkurrenten mit einem 3:3 begnügen. Damit liegt Bayer als Tabellenelfter nur noch drei Punkte vor dem Relegationsrang.

18:48 Drei Tote nach Schulbus-Unglück in Schweden

Stockholm - Bei einem Busunglück in Schweden sind mindestens drei Menschen gestorben und fünf schwer verletzt worden. In dem Bus hätten vor allem Schüler gesessen, die auf dem Weg zu einer Skifreizeit waren, hieß es. Die Identität der Toten war zunächst unklar. 7 der 59 Insassen des Busses seien Erwachsene gewesen - unter ihnen der Fahrer. Insgesamt wurden 23 Menschen in Krankenhäusern behandelt, wie es weiter hieß. Der Bus war den Angaben zufolge auf der Autobahn 20 Kilometer südlich der Stadt Sveg von der Straße abgekommen und in einen Graben gestürzt.

18:47 Ecuador wählt den Nachfolger des Präsidenten Correa

Quito - In Ecuador hat die Stichwahl um den Nachfolger des seit zehn Jahren amtierenden linken Präsidenten Rafael Correa begonnen. Rund 12,8 Millionen Bürger haben die Wahl zwischen Correas früherem Vizepräsidenten Lenín Moreno von der Partei Alianza País und dem konservativen Oppositionsführer Guillermo Lasso von der Partei Creando Oportunidades. Die letzten Umfragen gaben Moreno einen leichten Vorsprung. Lasso verspricht unter anderem das Ende des Asyls für den Wikileaks-Gründer Julian Assange in der Botschaft Ecuadors in London.

18:10 Mehr als 230 Tote nach Schlammkatastrophe in Kolumbien

Mocoa - Schlammlawinen und Überschwemmungen haben in der südkolumbianischen Stadt Mocoa mehr als 230 Menschen getötet. Heftiger Regen ließ drei Flüsse in der Anden-Stadt zu reißenden Strömen anwachsen - über Berghänge schossen Wasser- und Schlammmassen in die Stadt hinein, 17 der 40 Wohnviertel wurden beschädigt, Häuser mitgerissen oder unter Geröllmassen begraben. Papst Franziskus erklärte, er sei zutiefst betroffen über die Tragödie. Er bete für die Opfer. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprachen den Opfern ihr Mitgefühl aus.