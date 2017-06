Schliengen Präsidentenwechsel beim Lions-Club

Schliengen. Wie es in der weltweiten Lions-Bewegung auch im 100. Jahr der Gründung der Brauch ist, wechseln jährlich die Inhaber der Spitzenämter. „Damit sollen alle Mitglieder reihum Verantwortung übernehmen können“, heißt es in der Pressemitteilung des Lions Club Schliengen, bei dem jetzt Dr. Christian Baumann die Präsidentennadel in einer Feierstunde in Bad Bellingen an Karsten Pabst weiter gab.

Der zu Beginn der Veranstaltung vom Lions-Distrikt mit einer besonderen Auszeichnung geehrte Past-Präsident, wie er jetzt heißen wird, blickte auf ein sehr erfolgreiches Amtsjahr zurück. In seine Zeit fiel die Feier des Jubiläums zum 20-jährigen Bestehen des Clubs. „Die stets interessanten Clubveranstaltungen mit oft hochrangigen Referenten befassten sich mit breit gestreuten Themen, etwa mit chinesischer Medizin, mit der Sicherheitslage im Dreiländereck oder der Problematik der Flüchtlinge“, heißt es in der Mitteilung. Gründlich behandelt worden seien auch die Club-Projekte „Lions-Quest“ und „Klasse 2000“, bei denen es um die Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu selbstverantwortlichen Persönlichkeiten mit Resistenz gegenüber Drogen und Modeerscheinungen geht.

Ausflüge führten zum Ernst-Mach-Institut in Kandern oder zur Dualen Hochschule in Lörrach. Auch die Geselligkeit kam nicht zu kurz. Clubinterner Höhepunkt war die Präsidentenreise nach Würzburg, die auf der Rückfahrt nach Maulbronn führte.

Die Schliengener Lions blieben ihrer „Politik“ treu, die Mittel, die für gemeinnützige Zwecke ausgegeben werden sollen, auch durch eigene aktive Leistungen der Mitglieder zu gewinnen. Die bekannten Aktionen wurden fortgesetzt. Dazu gehören unter anderem das Benefiz-Golfturnier, das jährliche Konzert in der Schliengener Kirche, der Adventskalender, die Weihnachtsbäckerei für Kinder und die Beteiligung am Schliengener Weihnachtsmarkt. Mit den erzielten Einnahmen konnten wieder die Programme „Lions-Quest“ und „Klasse 2000“ finanziert und eine Vielzahl von Vereinen und sozialen Einrichtungen unterstützt werden. Unter anderem wurden bei der traditionellen Fördermittelvergabe auf Schloss Bürgeln acht Empfänger aus ganz unterschiedlichen Bereichen bedacht (wir berichteten).