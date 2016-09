Nachrichten-Ticker

09:59 Gabriel verteidigt Edeka-Tengelmann-Kurs

Berlin - Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat sein Eingreifen in die Fusion der Handelsketten Edeka und Kaiser's Tengelmann im Bundestag verteidigt. Wenn es einen Gemeinwohlgrund gebe, dann doch wohl den der Sicherung von 8000 bis 16 000 Arbeitsplätze, sagte der SPD-Chef. Die inzwischen abgeschlossenen Tarifverträge gingen über das hinaus, was er den Unternehmen an Auflagen für die Fusion gemacht habe. Gabriel hatte die Fusion genehmigt, obwohl das Bundeskartellamt sie untersagt hatte.

09:30 Hendricks plant Öko-Etikett für Lebensmittel und Elektrogeräte

Berlin - Umweltministerin Barbara Hendricks will Lebensmittel oder Elektrogeräte, deren Herstellung besonders viele oder seltene Ressourcen verbrauchen, mit einem zweiten Etikett versehen. Bei Handys oder Tablets sollten Käufer so darüber informiert werden, ob Erze wie Coltan eingesetzt werden, berichtet die "Süddeutsche". Diese würden außerdem unter meist sehr schlechten Arbeitsbedingungen in Afrika gefördert. Lebensmittel, deren Herstellung die Umwelt massiv schädigen, könnten ebenfalls mit einem solchen Label versehen werden.

09:26 Vier Tote bei Absturz eines Rettungshubschraubers in der Slowakei

Strelniky - Beim Absturz eines Rettungshubschraubers in der Slowakei sind vier Menschen ums Leben gekommen. Erst nach einer mehrstündigen Suchaktion sei das Wrack in schwer zugänglichem Gelände gefunden worden, teilte Innenminister Robert Kalinak mit. Laut Flugrettung seien ein Patient und die Besatzung an Bord gewesen. Die Absturzursache werde noch untersucht. Ein Zeuge berichtete dem Nachrichtensender TA3, der Hubschrauber sei wegen eines Beinbruchs in die schwer zugängliche Gebirgsregion gerufen worden.

09:24 Zoll entdeckt zehn Kilo Kokain in Baumaschinen am Hamburger Hafen

Hamburg - Das Hamburger Zollamt hat an Bord eines Schiffes erneut hochreines Kokain in Baumaschinen versteckt gefunden. Die Beamten entdeckten die rund zehn Kilogramm Kokain bereits am 30. August hinter einer Wartungsklappe zum Motorraum, teilte das Hauptzollamt Hamburg-Hafen heute mit. Die Drogen mit einem Straßenverkaufswert von rund zwei Millionen Euro wurden beschlagnahmt und sollen demnächst vernichtet werden. Die Baufahrzeuge sollten den Angaben zufolge nach Belgien gebracht werden.

07:50 Apple setzt auf iPhone ohne gängige Kopfhörerbuchse

San Francisco - Apple hat beim iPhone 7 das Aussehen kaum verändert - aber die Technik im Inneren aufgerüstet. So wurde die Kamera verbessert und das Telefon wasserfester gemacht. Außerdem hat der Konzern die gewohnte Klinkensteckerbuchse für Kopfhörer abgeschafft. Nach rund eineinhalb Jahren bringt Apple eine zweite Version seiner Uhr heraus. Mit der neuen Apple Watch wird man auch schwimmen können. Der Prozessor der Uhr ist jetzt deutlich schneller und das Display wurde heller gemacht.