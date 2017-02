Schliengen (boe). Weiter voran geht es bei den Plänen für das neue Pflegeheim in Schliengen, das im Zuge der Dezentralisierung des Markus-Pflüger-Heims realisiert werden soll. Jetzt wurde die Projektsteuerung für den Neubau des Landkreises an die Firma „Beck Projektmanagement“ in Vörstetten vergeben. Die Gesamtkosten betragen maximal 190 000 Euro. Ein entsprechender Beschluss wurde einstimmig im Betriebsausschuss „Heime des Landkreises Lörrach“ gefasst.

Der Projektsteuerer wird sich um das Vergabeverfahren, die Kostenplanung beziehungsweise -einhaltung und um den Zeitplan kümmern. Zunächst steht nun die Suche nach einem Architekten an. Die Ausschreibung soll öffentlich erfolgen, der Auftrag noch vor dem Sommer vergeben werden. Die entsprechenden Beschlüsse werden in den zuständigen politischen Gremien gefasst.

Ist der Architekt gefunden, beginnt in Kooperation mit den Haustechnikplanern die konkrete Planung des Heims. Der Baubeginn ist für Anfang 2018 anvisiert, gibt Reinhard Heichel, Leiter des Eigenbetriebs Heime beim Landkreis Lörrach, einen Ausblick. Bei der Bauzeit rechnen die Verantwortlichen mit 15 bis 18 Monaten. Demnach könnte das Pflegeheim Anfang beziehungsweise Mitte 2019 bezugsfertig sein. Die Kostenschätzung liegt bei etwa 7,3 Millionen Euro. Geplant sind laut Heichel 20 bis 25 pflegerische Vollzeitstellen, die auch auf Teilzeitkräfte verteilt werden.

Realisiert werden soll das Pflegeheim am Schliengener Ortsausgang an der B 3 Richtung Auggen, auf dem Grundstück zwischen Tierarztpraxis und Tankstelle. Das Grundstück gehört laut Heichel noch der Gemeinde. Der Landkreis werde die für den Neubau notwendige Fläche aber kaufen, teilt er weiter mit. Angedacht sei zudem eine „korrespondierende Einrichtung“, wahrscheinlich in Richtung seniorengerechtes, betreutes Wohnen.

Insgesamt 60 Pflegeplätze sollen in der neuen Einrichtung entstehen. Vorgesehen sind zum einen 45 Plätze für ältere, pflegebedürftige, psychisch kranke Menschen, die aus dem aufzugebenden Markus-Pflüger-Heim stammen. Außerdem ist eine Wohngruppe für 15 Senioren aus der Gemeinde vorgesehen.

Die Bewohner werden jeweils in 15er-Gruppen zusammenleben. Untergebracht werden sie jeweils in Einzelzimmern – was auch der neuen Landesheimbauverordnung entspricht.