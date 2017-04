Schliengen (boe). Frühjahrsputz ist am Samstag, 8. April, in der Gemeinde Schliengen angesagt. Die Kommune beteiligt sich bereits zum vierten Mal am europaweiten Aktionstag „Let’s putz“. Im Rahmen der Aktion sollen Ehrenamtliche in den 28 Mitgliedsstaaten mobilisiert werden, den Abfall in ihrer Umgebung zu beseitigen. Ziel ist, so viele europäische Bürger wie möglich zu erreichen, einzubeziehen und für den Umgang mit Abfall und Müll zu sensibilisieren.

Mit dem Aktionstag wird in Schliengen an die frühere „Dorfputzete“ angeknüpft. Alle Ortsteile beteiligen sich. Gestartet wird am Samstag jeweils um 9.30 Uhr. Treffpunkt in Schliengen ist das Bürger- und Gästehaus, in Liel ist es die Schlossgartenhalle, in Mauchen die Burgunderhalle, in Niedereggenen das Weihergärtle und in Obereggenen der Rathausplatz. Auch Vereine sind mit im Boot. Die Anmeldungen laufen über die Ortsvorsteher beziehungsweise das Schliengener Rathaus (Tel. 07635/310941). Empfehlenswert für die Helfer sind gutes Schuhwerk, Arbeitshandschuhe und eine Sicherheitsweste.

Die Teilnehmer der Putzaktion werden auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen unterwegs sein, sie werden auch teils die Radwege nach Müll „abgrasen“ sowie angrenzende Wanderwege. In Schliengen soll unter anderem auch das Bahnhofsgelände gesäubert werden. Im Blickpunkt sind vor allem auch Bereiche wie Bushaltestellen oder Ruhebänke, wo Leute ihren Müll wie Fast-Food-Verpackungen gerne mal achtlos zurücklassen.

Die Freiwilligen werden den Müll in Säcken sammeln, der Bauhof übernimmt die Entsorgung. Das Engagement der Helfer belohnt die Gemeinde auch in diesem Jahr wieder mit einem gemeinsamen Vesper in Schliengen beim Bauhof.