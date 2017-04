Schliengen Schloss wieder die „gute Stube“

Schliengen-Obereggenen (do). Die Erhaltung von Bürgeln kostet viel Geld. Doch das Schloss bringt durch seine wachsende Beliebtheit auch immer mehr Einnahmen: So konnte die Jahresrechnung 2016 mit einem Plus von 2476 Euro abgeschlossen werden. Die Jahresrechnung war eines der Themen bei der Jahreshauptversammlung des Bürgelnbundes, in dessen Eigentum sich das Schloss befindet.

Rückblick

Vorsitzender Werner Bundschuh erinnerte an die Investitionen in jüngerer Zeit, die große Summen und viel ehrenamtlichen Einsatz gekostet hatten: Die Sanierung des Pflasters aus Rheinkieseln auf dem Schlosshof, die Instandsetzung der Schlossmauer, der Einbau eines Aufzugs zum Gleichensteinsaal, Fassadenarbeiten, Wärmedämmung für den Dachboden und als jüngste Anschaffung die neue Pfeifenorgel für die Schlosskapelle. Die Wärmedämmung, die im Jahr 2014 auf dem gesamten Dachboden verlegt wurde, macht sich in der Abrechnung der Heizkosten bereits bemerkbar, die dadurch um ein Drittel abgenommen haben, berichtete Bundschuh. Es freue ihn, dass Bürgeln auch bei der Einwohnerschaft des Markgräflerlandes wieder mehr als „ihre gute Stube“ in den Blickpunkt gerückt ist, sagte Bundschuh: Die Vermietung des Gleichensteinsaals für verschiedenste Anlässe brachte im Abrechnungsjahr 2014 mehr als 41 000 Euro in die Kasse. Weitere 41 000 Euro konnten durch Eintrittsgelder generiert werden.

Spendenfreudigkeit

Sehr groß ist auch die Spendenfreudigkeit der Bürgeln-Fans: Allgemein kamen hier im zurückliegenden Jahr 24 000 Euro zusammen und zweckgebunden weitere 14 000. Die Mitgliedsbeiträge belaufen sich auf 27 000 Euro. Dass die Besucherzahlen im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen sind, liegt laut Bundschuh an der Struktur der Sonderveranstaltungen. 10 000 Besucher jährlich seien „okay“. Trotzdem müsse man die Zahlen der Mitglieder und Besucher im Auge behalten. Hier sei ein Arbeitskreis derzeit dabei, bessere Vermarktungsmöglichkeiten für das Schloss auszuloten und neue Besuchergruppen zu erschließen, etwa über Busunternehmen, Pauschalangebote und Veranstaltungen mit besonderen Referenten.

Nachfolgesuche

Das größte Problem derzeit sei laut Schlossarchitekt Christoph Lentz, einen Nachfolger für Maler Max Bliedtner zu finden, der sich jetzt 80-jährig zur Ruhe gesetzt hat, seinem Nachfolger aber gerne noch mit Rat und Tat zur Seite stehen würde. Teile der Fassade und Klappläden brauchen einen neuen Anstrich. Auch müssten Dachziegel und -rinnen regelmäßig kontrolliert werden. Lentz will auch sämtliche Pläne digitalisieren.

Die Brandmeldeanlage, die immer wieder Fehlalarme ausgelöst hatte, ist jetzt erneuert worden. Bundschuh dankte der Feuerwehr für ihren klaglosen Einsatz nach den Fehlalarmen. Auch sei die Stützmauer der äußeren Haupttreppe durch eindringendes Wasser und Wettereinflüsse am Bröckeln. Daran will man sich jetzt im Einvernehmen mit dem Denkmalamt wagen. Es gibt noch eine Veränderung: Schlossverwalterin Melanie Vollmer erhält Hilfe durch ihre neue Kollegin Susanne Munz.