Schliengen Seit einem halben Jahrhundert im Chor

Nachrichten-Ticker

10:50 Elon Musk will menschliches Gehirn mit Computern vernetzen

Los Angeles - Tech-Milliardär Elon Musk erforscht laut einem Zeitungsbericht in einer neuen Firma, wie das menschliche Gehirn direkt mit Computern vernetzt werden kann. Der 45-Jährige sei an dem Unternehmen Neuralink beteiligt, das entsprechende Elektroden entwickeln will, berichtete das "Wall Street Journal". Musk, Chef des Elektroautobauers Tesla und der Weltraumfirma SpaceX, hatte bereits bei einem Konferenz-Auftritt im vergangenen Jahr gesagt, dass er künstliches Nervengewebe zum Verbinden mit Computern für eine wichtige Zukunftstechnologie halte.

10:45 Überfall auf Juwelier - Täter fahren mit Wagen in Geschäft

Frankfurt - Auf brachiale Weise haben bislang unbekannte Täter ein Juweliergeschäft in der Frankfurter Innenstadt ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, rasten die Räuber am frühen Morgen mit einem Wagen rückwärts in den Laden, so dass Schaufenster zerstört wurden. Mit Schmuck als Beute fuhren sie davon. "Das Ganze hat ein oder zwei Minuten gedauert", sagte ein Polizeisprecher. Verletzte habe es bei dem Blitzüberfall nicht gegeben. Wie hoch der Wert der Beute ist, war zunächst unklar. Nach den Tätern wird gefahndet.

10:45 Kommunen mit hohem Überschuss im vergangenen Jahr

Wiesbaden - Dank sprudelnder Steuern und höherer Zuweisungen haben Deutschlands Kommunen im vergangenen Jahr einen Überschuss von rund 5,4 Milliarden Euro erzielt. Dies war das beste Ergebnis seit der 2008 ausgebrochenen weltweiten Finanzkrise. Der Überschuss im Jahr 2016 fiel zugleich um 2,2 Milliarden höher aus als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Außerdem stiegen die Steuereinnahmen der Kommunen um fast sechs Prozent auf 89,8 Milliarden Euro.

10:45 Keine Spur von 100-Kilo-Münze

Berlin - Von der in Berlin gestohlenen 100-Kilo-Goldmünze fehlt noch immer jede Spur. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, gibt es keine neuen Anhaltspunkte. Unbekannte hatten gestern das Geldstück mit einem geschätzten Materialwert von 3,8 Millionen Euro aus dem Bode-Museum auf der Museumsinsel gestohlen. Berichte, wonach die zwei Zentner schwere und 53 Zentimeter große kanadische Münze vermutlich mit einer Schubkarre abtransportiert wurde, wollte die Polizei nicht bestätigen. In der Nähe des Museums war nach dem Coup in der Nacht zu Montag eine ausziehbare Leiter gefunden worden.

10:45 Mindestens 27 Tote bei Talibanüberfall in Afghanistan

Kabul - In der südafghanischen Provinz Kandahar haben radikalislamische Taliban mindestens fünf Soldaten getötet und drei weitere verletzt. Außerdem seien 22 Talibankämpfer getötet und 26 weitere verletzt worden, sagte ein Militärsprecher. Die afghanischen Sicherheitskräfte erleiden im Kampf gegen die Taliban seit Monaten schwere Verluste. US-Generäle warben jüngst um mehr Truppen, auch um die seit 2014 geschrumpfte Nato-Trainingsmission Resolute Support wieder aufstocken zu können.