Schliengen/Weingarten. Zwei Jahre wird der Grau-burgunder „Elegance“ Qualitätswein trocken nun in der Landesvertretung Baden-Württemberg in Berlin den rund 40 000 Besuchern aus aller Welt kredenzt. Das geht aus einer Pressemitteilung der WG Schliengen hervor. Neben den Erfolgen bei der Landesweinprämierung und der Auszeichnung des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands sei dies ein weiterer Erfolg der Weinmanufaktur Weingarten im Kraichgau, einem Tochterunternehmen der Ersten Markgräfler Winzergenossenschaft Schliengen-Müllheim. Insgesamt wurden, aufgrund einer Ausschreibung, 181 Weine von einer zwölfköpfigen Jury blind verkostet, davon wurden sechs für den Ausschank in der Landesvertretung ausgewählt. In der Kategorie Weißwein belegt der Grauburgunder der Weinmanufaktur Weingarten den ersten Platz. Die Weinmanufaktur Weingarten und deren Geschäftsführer Wolfgang Gre­ther freuen sich über den Erfolg. „Unser Kellerteam rund um Kellermeister Benjamin Petry und allen voran die Winzerinnen und Winzer aus Weingarten haben mit viel Mühe und Handarbeit einen harmonischen Wein in die Flasche gebracht, der nun auch in Berlin vielen Genießern munden wird.“ Die Flasche erhält zusätzlich ein Eigenetikett mit dem Vermerk „Sonderedition des Landes Baden-Württemberg beim Bund“.