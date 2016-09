Schliengen-Mauchen (do). Der Wunschzettel aus Mauchen für die Haushaltsberatungen 2017 fällt vergleichsweise kurz aus. Der Ortschaftsrat einigte sich auf fünf Punkte, die man dem Gemeinderat vorlegen will. Beim Thema Neubaugebiet „Unterm Dorf“, in dem Bauland für junge Mauchener Familien geschaffen werden soll, laufen immer noch die Gespräche mit den Eigentümern des letzten Grundstücks, das noch nicht in Gemeindehand ist. Man möge den Kaufpreis aber doch in die Planungen aufnehmen, da sich eine Lösung abzuzeichnen scheint, schlug Ortsvorsteher Hartmut Sommerhalter vor. Dann wäre da noch der marode Holzzaun entlang des Bachs beim Kindergarten, der erneuert werden müsste. Auf dem Mauchener Friedhof soll im oberen, wenig belegten Grabfeld links von der Mitteltreppe ein Bandfundament aus Beton gezogen werden, damit die künftig dort aufgestellten Grabsteine einen sicheren Stand haben. Die Ausgaben für diese Arbeit, die vor allem das Material bertreffen, schätzt Sommerhalter auf etwa 5000 Euro. Ein weiterer Wunsch aus Mauchen ist die Verbreiterung der Verbindungsstraße nach Schliengen. Auf einer Länge von etwa 750 Metern komme es da immer wieder zu Problemen mit dem Gegenverkehr, erinnerte Rolf Berner. Besonders dann, wenn es sich um einen Bus oder einen Lkw handelt. Diese Maßnahme wird auf 150 000 Euro geschätzt. Ob sie in den neuen Haushalt aufgenommen wird, ist nicht sicher, aber erinnern wolle man daran, dass hier etwas zu tun ist, war sich das Gremium einig. Ebenso will man die Gemeinde daran erinnern, dass auch die Auggener Straße in wenigen Jahren sanierungsbedürftig wird. Einen Vorschlag steuerte Sommerhalter noch bei: Der Brunnen in der Hohle liege durch die Verlegung des Weges jetzt tiefer. Man könnte ihn anheben und den Platz darum herum mit dem Kopfsteinpflaster gestalten, das bei der Kirchenrenovation ausgebaut und seither nicht mehr verwendet wurde. Etwa 10 000 Euro würde dieses Projekt kosten. Ansonsten ist im Dorf und drum herum alles in Ordnung, fand der Ortschaftsrat. Die Feldwege sind instand gesetzt, und der neue Anstrich der Halle ist bereits vorbereitet.