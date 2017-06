Schliengen Von Frankfurt nach Obereggenen

Schliengen-Obereggenen (cre). Während die Wolken über Deutschland und Europa immer dunkler wurden, nahm das Leben seinen scheinbar normalen Gang: In Frankfurt am Main mit Sportfesten, Galopprennen und der Eröffnung der neuen Zwei-Länder-Strecke Paris-Frankfurt. Am 12. Juni 1937 wurde in der hessischen Metropole Gertrud Häfelinger, damals Pfeuffer, geboren.

Ihre Kindheit wurde vom Zweiten Weltkrieg überschattet. Mit einer Schwester wuchs sie bei ihren Eltern, Vater Bäckermeister, Mutter Schneiderin, auf. Nach Beendigung der Schulzeit machte sie eine Lehre zur, wie es damals noch hieß, Hotel- und Gaststättengehilfin. Über Weinheim an der Bergstraße verschlug es die junge Frau im Jahre 1957 nach Efringen-Kirchen, wo sie im „Ochsen“, heute „Altes Salzfass“, im Service arbeitete. Dort lernte sie auch ihren späteren Ehemann kennen, da zu jener Zeit die Gaststätte der Treffpunkt und das Vereinsheim des TuS Efringen-Kirchen war. 1959 wurde geheiratet. Zwei Mädchen vervollständigten die junge Familie. Bis heute folgten fünf Enkel und eine Urenkelin.

Gemeinsam zog die Familie in den Heimatort des Ehemannes, nach Obereggenen. Mehrere Jahre noch war die Jubilarin auf Schloss Bürgeln und im „Rebstock“ in Obereggenen im Service tätig. Dem Musikverein Obereggenen gehört sie als Passivmitglied an.

Im Jahr 1974 wurde ein eigenes Haus gebaut. Erst kürzlich wechselte das Ehepaar in eine rollstuhlgerecht umgebaute Wohnung im Erdgeschoss. Fuhr Gertrud Häfelinger früher mit ihrem Mann und der Familie gerne an die Nordsee nach Sylt oder in die entgegengesetzte Richtung nach Tirol, bleibt sie heute daheim und kümmert sich um ihren Mann. Gelegentlich nimmt sie sich die Zeit, ein Buch zu lesen. Der Geburtstag wird mit der Familie am kommenden Wochenende nachgefeiert.